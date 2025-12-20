Dù từng bị chỉ trích và gây tranh cãi kịch liệt từ mùa đầu tiên nhưng cho đến hiện tại, Emily in Paris đã ra mắt đến mùa thứ 5 trước sự ngỡ ngàng của khán giả toàn cầu. Bộ phim có mỹ nhân Lily Collins đóng chính, kể về hành trình cô nàng Emily người Mỹ xây dựng sự nghiệp trên đất Pháp chính thức trở lại vào ngày 18/12 và đánh dấu nửa thập kỷ "tung hoành".

Trong mùa 5 của Emily in Paris lần này, Emily đã không còn "làm phiền" nước Pháp mà chuyển sang Ý, cụ thể là thành phố Rome nơi mà bạn trai mới của cô - Marcello đang sống. Emily được sếp Sylvie giao cho chức vụ mới tại văn phòng đại diện của Agence Grateau tại Rome, tạo cơ hội để cô gần gũi hơn với Marcello. Tuy nhiên, Paris vẫn cần Emily, Sylvie vẫn cần Emily và cả mối quan hệ "mập mờ" giữa cô và chàng đầu bếp Gabriel cũng vậy.

Nhiều netizen bày tỏ sự bất ngờ khi Emily in Paris có thể "sống sót" đến tận mùa 5, trong khi rất nhiều series chất lượng khác của Netflix bị khai tử, thậm chí chỉ sau 1 mùa đầu tiên. Gần đây nhất, Boots - dự án thành công về thương mại lẫn chất lượng cũng đã bị nền tảng này "dẹp bỏ" sau 1 mùa không rõ lý do.

Khán giả bình luận: - Sao cái series này "lì" dữ vậy trời? - Netflix chọn cancel Sense8, Boots nhưng làm tận 5 mùa Emily in Paris... - Phim vô tri nhưng cũng ghiền, lâu lâu cần xả stress thì xem. - Cuộc sống bộn bề quá nên tui cần mấy phim vô tri thế này. - Xàm mà xem không sót tập nào.

Đặc biệt hơn, Emily in Paris luôn bị công chúng dè bĩu bởi nội dung ngôn tình phi lý, lỗi thời và sến súa, song vẫn có không ít người xem không sót tập nào vì cuốn đến kỳ lạ. Trên Rotten Tomatoes, giới phê bình thực chất không quá "kỳ thị" bộ phim khi ngoài mùa 2, tất cả các mùa còn lại đều đang có điểm "cà tươi". Ngoài ra, Emily in Paris luôn đạt thành tích số liệu ấn tượng, như mùa 2 trở thành dự án được xem nhiều nhất năm trên Netflix, mùa 1 cũng thống trị top đầu của riêng series hài kịch, mùa 3 thu về hơn 117 triệu giờ xem toàn cầu chỉ trong tuần đầu tiên...

Điểm số "tươi" của 3 mùa Emily in Paris gần đây nhất

Thêm vào đó, nhan sắc và phục trang của nữ chính Lily Collins trong phim vẫn luôn được xem là điểm cộng lớn của Emily in Paris. Là một trong những nữ thần phim lãng mạn thập 2010 của Hollywood, Lily Collins biết cách tạo điểm nhấn trong mỗi tập phim với visual của mình, chưa bao giờ xuề xòa hay mất điểm. Điều này khỏa lấp đi tính cách, hành vi hay châm ngôn yêu sai trái của Emily qua từng mùa, hay lỗ hổng lớn nhất về việc vì sao visa của cô nàng mãi chưa hết hạn.

Emily in Paris mùa 5 đã ra mắt trọn bộ 10 tập trên Netflix.