Emily in Paris có mùa 5, sao phim Sex and the City được chờ đợi sẽ góp mặt

Theo Movieweb, Emily in Paris là bộ phim của thế kỷ 21, trong kỷ nguyên của mạng xã hội, phù hợp với khán giả trẻ tuổi yêu thích những trải nghiệm nhẹ nhàng, truyền cảm hứng cho du lịch, thời trang. Còn Sex and the City là hiện tượng truyền hình đình đám cuối thập niên 90, đầu những năm 2000 hướng tới đối tượng phụ nữ trưởng thành hơn, có cảm nhận đa chiều về cuộc sống, về các mối quan hệ, với cách khai thác thẳng thắn, trực diện táo bạo về đề tài tình dục, tình bạn. Tuy có nhiều điểm khác biệt trong cách phát triển nội dung, xây dựng nhân vật nhưng không khó để phát hiện ra nhiều nét tương đồng giữa hai bộ phim cùng do nhà sản xuất, biên kịch nổi tiếng Darren Starr sáng tạo nên.

Nữ chính Carrie Bradshaw trong phim Sex and the City có sức ảnh hưởng lớn về thời trang (Ảnh: Getty Images)

Phim Emily in Paris chú trọng xây dựng phong cách thời trang cho nữ chính (Ảnh: Netflix)

Cả hai bộ phim đều có nữ chính là người hoạt động trong lĩnh vực thời trang với khát khao định vị giá trị bản thân cùng nhiều mối quan hệ tình ái rắc rối, phức tạp. Tuy xét về nhiều mặt Emily (Lily Collins đóng) bị coi là "bản sao" trẻ trung hơn nhưng kém thuyết phục, kém thú vị và khó lòng so sánh về sức ảnh hưởng như Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker đóng) nhưng cả hai đều mang đến rất nhiều cảm xúc cho khán giả, khơi gợi sự hứng thú với thời trang, phong cách sống.

Một điểm đặc biệt tương đồng ở hai nhân vật là cách các nhà làm phim gắn họ với bối cảnh, không khí đặc trưng của những đô thị nổi tiếng. Với Sex and the City là thành phố New York với sự quyến rũ khó cưỡng, sự phóng khoáng, nổi loạn về thời trang. Với Emily in Paris, dù vẫn vướng phải những ý kiến trái chiều về hình ảnh Paris thì không thể phủ nhận rằng "kinh đô ánh sáng" được thể hiện trong series phim của Netflix có sức hấp dẫn kỳ lạ, ngọt ngào, mộng mơ.

Emily in Paris đã có sự thay đổi từ cuối mùa thứ 4 với bối cảnh mới ở Roma (Ảnh: Netflix)

Trong kế hoạch phát triển cho mùa 5, Emily in Paris được cho là đã có sự dịch chuyển mới về với Roma - "thành phố vĩnh cửu" nổi tiếng của nước Ý. Và nhiều dự đoán khẳng định, mùa phim thứ 5 sẽ là sự khởi đầu cho tham vọng đưa nữ chính qua nhiều thành phố mang tính biểu tượng chứ không chỉ dừng lại ở Paris như trước.

Cũng theo Movieweb, có tiềm năng phát triển ý tưởng giao thoa giữa hai bộ phim Emily in Paris và Sex and the City. Và nhân vật có thể đảm nhận vai trò khách mời thú vị trong những mùa phim Emily in Paris đó là Samantha Jones (Kim Cattrall đóng) - một trong những người bạn gái thân thiết của Carrie Bradshow.

Kim Cattrall đóng vai Samantha Jones trong phim Sex and the City (Ảnh: Everett Collection)

Tính chất công việc của Samantha Jones khiến cô sẽ có sự xuất hiện hợp lý trong bộ phim mới dù rằng bối cảnh thế kỷ 21 sẽ rất khác. Những tin đồn về sự giao thoa đã xuất hiện ngay từ mùa 3 Emily in Paris đồng thời nhà sáng tạo hai bộ phim Darren Starr cũng không ít lần mập mờ về việc tạo sự kết nối giữa hai series phim mà ông dành rất nhiều tâm huyết để phát triển. Tuy nhiên, hiện cho có các thông tin cụ thể hơn về việc phát triển Emily in Paris mùa 5.