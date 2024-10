Bạch Tuyết (Snow White) hiện là dự án phim tai tiếng nhất của Disney cho đến thời điểm hiện tại. Phim liên tục bị chỉ trích bởi nhiều lý do, như việc chọn Rachel Zegler có nước da ngăm cho vai Bạch Tuyết, tạo hình kém sắc của cô so với Nữ hoàng Độc ác của Gal Gadot hay dùng kỹ xảo để tạo ra người lùn. Mới đây, nữ diễn viên sinh sinh năm 2001 lại làm bùng lên cơn phẫn nộ khi tiết lộ thêm một chi tiết phá bỏ nguyên tác khác của bộ phim.

Trong bài phỏng vấn với Variety, Rachel Zegler đề cập đến việc Bạch Tuyết liên tục bị fan chỉ trích, đặc biệt là vấn đề màu da của cô. Theo nguyên tác truyện cổ Grimm, cái tên Bạch Tuyết là do cô có “da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như máu”. Song, Rachel tiết lộ Disney sẽ làm một nguồn gốc khác cho nàng công chúa. Ngôi sao West Side Story nói: “Nó sẽ một phiên bản khác của Bạch Tuyết trong cổ tích khi cô nàng đã sống sót sau một trận bão tuyết xảy lúc còn bé. Vì vậy, nhà vua và hoàng hậu đã quyết định đặt tên Bạch Tuyết để nhắc nhở cô về sự cứng cỏi của mình”.

“Một trong những điểm cốt lõi mà bộ phim của chúng tôi dành cho bất kỳ phụ nữ hay người trẻ nào là hãy nhớ bạn thực sự mạnh mẽ như thế nào”, cô nói thêm. Lý giải của Rachel càng khiến mạng xã hội thêm phẫn nộ. Nhiều bình luận chỉ trích: “Không ngờ Disney bẻ cong cả nguyên tác cho phù hợp màu da diễn viên”. “Sao không chọn một người da trắng theo đúng nguyên tác cho đỡ phức tạp?”, “Tuổi thơ tôi cảm thấy bị xúc phạm sau khi đọc bài này Snow Storm (Bão Tuyết) ạ”, “Thiếu tôn trọng fan nguyên tác hoạt hình thì nên bị tẩy chay”, “Vậy sao không đặt thành Snowflake (Bông Tuyết) luôn. Quá hợp với tình hình Disney bây giờ”.

Trước đó, chính Rachel Zegler cũng có những phát ngôn gây sốc, nhận vô số gạch đá của cư dân mạng khi gọi Snow White and the Seven Dwarfs - bộ phim từng thắng tượng vàng Oscar năm 1937 - là lỗi thời khi để công chúa được hoàng tử giải cứu.