Thời gian gần đây, Lee Si Young bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích bởi ngoại hình có phần khác lạ. Nguồn cơn của sự việc này bắt nguồn từ những bức ảnh cho chính nữ diễn viên đăng tải khi tham dự ngày 2 của Tuần lễ Thời trang Paris đang diễn ra tại Pháp.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Lee Si Young mặc một chiếc váy dài màu đen trễ vai, khoe vóc dáng thanh lịch và quyến rũ. Nữ diễn viên toát lên thần thái sang trọng đồng thời khoe thân hình thon gọn, gợi cảm.

Nhưng thứ khiến dư luận để tâm lại là diện mạo có phần lạ lẫm của cô nàng. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng khi những đường nét trên gương mặt nữ diễn viên có sự thay đổi đáng kể đến mức dân tình khó nhận ra đây là Lee Si Young. Vì vậy, công chúng nghi ngờ mỹ nhân Vườn Sao Băng đã can thiệp dao kéo. Chưa kể, cách đánh khối tạo điểm nhấn khiến thần thái sao nữ trở nên gượng gạo, tạo cảm giác xa cách. Cư dân mạng để lại bình luận nhắn nhủ Lee Si Young "gương mặt này không hợp với chị đâu", "khuôn mặt đã thay đổi, cô ấy đụng dao kéo sao", "tôi thích Lee Si Young cũ hơn".

Trong khi đó, nhiều ý kiến lại bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng diện mạo người đẹp có phần lạ lẫm là do lối makeup đậm, sang trọng nhằm phù hợp với bầu không khí đẳng cấp của tuần lễ thời trang.

Trước đó, sao nữ Sweet Home thường gắn liền với hình ảnh tự nhiên, thoải mái, thậm chí khi lên phim còn không ngại để mặt mộc. Khán giả không chỉ yêu thích nữ diễn viên bởi lối sống giản dị, trong sạch mà còn vì hình tượng độc nhất vô nhị của cô nàng trong showbiz Hàn.

Hình ảnh đời thường của Lee Si Young

Chia sẻ hình ảnh nhẹ nhàng lên trang cá nhân là thế, nhưng khi lên phim Lee Si Young lại là một "đả nữ" chính hiệu. Cô nàng là gương mặt được các đạo diễn săn đón để "trị" các vai nữ cường mạnh mẽ, đánh đấm. Nhờ kinh nghiệm chơi boxing và thường xuyên tập luyện võ thuật, Lee Si Young đã tạo cho mình vị thế khác biệt mà không phải bất cứ nữ diễn viên nào có thể vượt mặt được.

Người đẹp từng tham gia diễn xuất trong những bộ phim hành động như My Beautiful Bride, Golden Cross, Look out, Poseidon. Đặc biệt, tiếng vang lớn của bom tấn Sweet Home đã trở thành bước ngoặt lớn giúp tên tuổi của nữ diễn viên vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc và phủ sóng toàn cầu.

Lee Si Young gắn liền với hình ảnh đả nữ, không son phấn.

Vai phụ trong Vườn Sao Băng là vai diễn nữ tính hiếm hoi của nữ diễn viên

Lee Si Young sinh năm 1982, là một nữ diễn viên đa tài của màn ảnh Hàn khi có thể đảm nhận thêm các vai trò người mẫu - VĐV Boxing. Tháng 3/2011, nữ diễn viên đã giành chức vô địch tại giải vô địch đấm bốc hạng nghiệp dư Hàn Quốc. Năm 2017, cô kết hôn với một doanh nhân kinh doanh nhà hàng có một cậu con trai.

Trong tương lai, Lee Si Young dự kiến sẽ góp mặt trong hai dự án hành động mới là Salon de Homes và Zombieverse: New Blood.