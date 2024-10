Nàng Dae Jang Geum là một trong những bộ phim được xếp vào hàng bom tấn kinh điển của màn ảnh xứ Hàn. Tháng 09/2003 - 03/2004, giai đoạn tác phẩm này lên sóng, nó đã lập tức trở thành hiện tượng toàn cầu và được mua bản quyền phát sóng ở 91 quốc gia trên toàn thế giới. Trong nước, rating của bộ phim cũng được xếp vào hàng kỷ lục mà ít dự án nào có thể xô đổ khi tỉ suất người xem trung bình lúc bấy giờ lên đến 46,3% và có tập chạm ngưỡng 57,8%. Ở thời điểm hiện tại, Nàng Dae Jang Geum vẫn là siêu phẩm đứng đầu về mặt rating của đài MBC trong suốt hơn 20 năm.

Nàng Dae Jang Geum giúp Lee Young Ae đổi đời

Tiếng vang lớn của bộ phim đã đưa tên tuổi của Lee Young Ae phủ sóng mạnh mẽ khắp châu Á và trở thành ngôi sao được săn đón bậc nhất xứ Kim chi. Nhưng ít ai biết được rằng, Lee Young Ae không phải là lựa chọn đầu tiên cho nữ chính của Nàng Dae Jang Geum. Ban đầu, kịch bản này về tay Myung Se Bin - một nữ diễn viên đang nổi ở đầu thập niên 2000.

Sự nghiệp "sớm nở chóng tàn" của ngôi sao tiềm năng

Myung Se Bin sinh năm 1976, cô gia nhập làng giải trí từ năm 1996 trong một video ca nhạc của ca sĩ Shin Seunghun và chiếm được trái tim của công chúng bằng hình ảnh trong sáng của mình. Sau đó, nữ diễn viên trở nên nổi tiếng khi có mặt trong loạt chương trình ăn khách, bắt đầu với Part Crane của KBS, tiếp theo là Purity, Into the Sun, Hellcats và Still Marry Me .

Myung Se Bin là lựa chọn ban đầu cho Nàng Dae Jang Geum

Hình tượng trong sáng, thuần khiết và sở hữu loạt tác phẩm thành công đã giúp Myung Se Bin trở thành một trong những lựa chọn đầu tiên của NSX Nàng Dae Jang Geum. Nhưng nữ diễn viên đã từ chối lời đề nghị này, lý do cô từ chối kịch bản đến nay vẫn là một bí ẩn. Sau đó, cơ hội này đã rơi vào tay Lee Young Ae và trở thành bước ngoặt giúp nữ diễn viên bước vào hàng ngũ ngôi sao cấp S của làng giải trí.

Về phía Myung Se Bin, dù vẫn tiếp tục theo nghiệp diễn xuất nhưng những tác phẩm sau này của cô lại kém tiếng hơn hẳn so với Lee Young Ae. Nhiều ý kiến cho rằng NSX lựa chọn Lee Young Ae là một quyết định đúng đắn. Khi đặt lên bàn cân so sánh với Myung Se Bin, Lee Young Ae sở hữu ngoại hình và danh tiếng vượt trội hơn hẳn.

Vội vã kết hôn vì áp lực truyền thông

Dù bỏ lỡ bom tấn kinh điển nhưng Myung Se Bin vẫn được khán giả đánh giá là một trong những diễn viên tiềm năng của màn ảnh Hàn, chỉ cần cô tìm thấy một tác phẩm có sức bật tốt. Đáng tiếc, nữ diễn viên lại đột ngột thông báo kết hôn vào 17 tháng 8 năm 2007. Chồng của Myung Se Bin là một luật sư. Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở nhà thờ, bắt đầu hẹn hò vào tháng 02/2007. Chỉ nửa năm khi công khai hẹn hò, người đẹp bỏ ngỏ sự nghiệp để lên xe hoa.

Đây được xem là một trong những quyết định sai lầm của Myung Se Bin. Tương tự như sự chóng vánh khi kết hôn, cặp đôi tuyên bố ly hôn vào tháng 01/2008 - kết thúc cuộc hôn nhân chưa tròn 6 tháng.

Nguyên nhân cho sự tan vỡ của cặp đôi là do sự khác biệt trong tính cách. Tưởng chừng như câu chuyện khép lại tại đây thì mới đây, khi xuất hiện tại một chương trình tạp kĩ, Myung Se Bin tiết lộ về lý do mình đột ngột kết hôn.

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết khi cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu, và các tin đồn về việc này cũng đang nổ ra, một người làm trong ngành đã khuyên nữ diễn viên nên xác nhận thông tin trên. Nhưng khi cô xác nhận, mọi chuyện lại bị thổi phồng theo chiều hướng cô sắp lên xe hoa.

Người đẹp lên xe hoa vì áp lực dư luận

Vì sợ bị dư luận chỉ trích, Myung Se Bin cần cảm thấy mình nên làm gì đó để có trách nhiệm với lời nói và công chúng. "Vào thời điểm đó, tôi còn trẻ và sợ báo chí đưa tin tiêu cực, nhưng tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm, và tôi ép bản thân mình vào cuộc hôn nhân". Nữ diễn viên thừa nhận khi ấy mình chưa sẵn sàng để trở thành một người vợ.

"Thành thật mà nói, vì để truyền thông làm ảnh hưởng mà trong quá trình hẹn hò, cả hai đều cảm thấy rất áp lực, mối quan hệ của tôi luôn bị ám ảnh bởi việc không dám nói lời chia tay. Mặc dù khi đó chúng tôi cảm thấy tính cách và quan điểm sống của 2 người rất khác nhau, nhưng thay vì tích cực tìm kiếm giải pháp, chúng tôi lại cố tình bỏ qua những khác biệt đó và cố gắng che đậy chúng, và tôi nghĩ cái sai lớn nhất là là chúng tôi đã vội vã tiến hành lịch trình đám cưới" - Myung Se Bin trải lòng.

Nỗ lực tìm lại hào quang

Sau khi tuyên bố ly hôn, Myung Se Bin đã tạm dừng sự nghiệp trong một thời gian dài. Năm 2010, nữ diễn viên trở lại với bộ phim truyền hình Three Sisters của đài SBS. Bất chấp sự lao dốc trong sự nghiệp, người đẹp năm nào vẫn đang nỗ lực để trở lại giai đoạn hoàng kim. Với vai diễn ác nữ trong Doctor Cha, Myung Se Bin nhận được nhiều lời khen từ khán giả, giúp cô một lần nữa được công chúng chú ý.

Vai phụ trong Doctor Cha giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý

Tuy nhiên, so với những gương mặt cùng thời như Lee Young Ae, Song Hye Kyo hay "chị đại" Song Yoon Ah, Myung Se Bin đã bị bỏ lại khá xa.