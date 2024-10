Bình luận của khán giả:

- Tôi bắt đầu xem phim này vì Sae Rok, đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên mà tôi xem và phải thú nhận là nó rất hay, thú vị hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.

- Kể từ Once Again, không có bộ phim truyền hình cuối tuần nào của KBS có thể thu hút được khán giả, tất cả những bộ phim khác ra mắt sau đó đều là rác phẩm, nhất là Mr. Romantic and Beauty. Bộ phim này có dàn diễn viên chất lượng và sau 2 tập đầu thì tôi có thể thở phào vì phim có vẻ tốt hơn nhiều so với những tác phẩm trước đó của KBS. Tôi tin bộ phim này sẽ vực dậy được khung phim cuối tuần của đài K.

- 36 tập phim với dàn diễn viên hùng hậu hơn và chất lượng sản xuất cao hơn so với chương phim cuối tuần thông thường. Có vẻ như đây là một khởi đầu tốt. Đến lúc KBS được cứu rồi.

- 36 tập? Hơi bất ngờ đấy. Dù sao thì hai tập đầu cũng rất ổn. Hi vọng phim sẽ giữ được phong độ này nhé.