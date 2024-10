Những bộ phim có các cảnh quay chiến đấu và truy bắt tội phạm có lẽ chẳng phải là một điều gì đó quá xa lạ với các mọt phim Hàn. Các thước phim hành động, đánh đấm nghẹt thở khiến người xem luôn phải hồi hộp dõi theo hành trình của cái thiện chiến đấu với cái ác. Nhưng với No Gain No Love , mọi thứ lại đi theo chiều hướng ngược lại và có phần kỳ quặc.

Cụ thể, trong tập mới nhất, nam phụ Bok Kyu Hyun (Lee Sang Yi thủ vai) cầm hai cây gậy phát sáng trong bóng tối từ sàn nhà để chống lại một kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, người xem ngỡ ngàng nhận ra rằng "gậy phát sáng" hoá ra là... đạo cụ 18+.

Khi phát hiện "bất thường", netizen đã để lại nhiều bình luận thể hiện thái độ bất ngờ xen lẫn thích thú: “ Chuyện gì đang xảy ra trong bộ phim này vậy? Một kẻ giết người và bạo hành gia đình bị đánh đập bằng một đạo cụ 18+ phát sáng trong bóng tối? Hahaha", “Trời ơi, nam phụ cầm hai đạo cụ 18+ và bắt đầu chiến đấu với một tên giết người cầm dao.... Lee Sang Yi còn thể hiện thái độ chiến đấu nghiêm túc mới ghê chứ. Đây thực sự là một trong những cảnh quay điên rồ nhất trong năm 2024 mà ai cũng phải xem".

Một số bình luận khác của người xem: - Cái phim này từ đầu tới cuối chưa thấy cảnh quay nào là bình thường luôn đó! - No Gain No Love không phải "điên" bình thường mà là "hoàn toàn điên"! Bái phục với tài năng biên kịch! - Cứ tưởng mình nhìn lầm không ngờ ai cũng thấy giống mình! - Sao có thể hài hước và khùng điên tới vậy? - Thắc mắc sao nam phụ có thể nghiêm túc diễn được cảnh này vậy? - Giết người nhưng bị đánh bằng dụng cụ 18+! Buồn cười thiệt sự!

No Gain No Love là bộ phim hài - lãng mạn do Shin Min Ah và Kim Young Dae đóng chính. Cốt truyện xoay quanh hành trình từ kết hôn giả đến yêu thật của cặp đôi Son Hae Yeong (Shin Min Ah thủ vai) và Kim Ji Uk (Kim Young Dae thủ vai). Xuyên suốt quá trình lên sóng, bộ phim liên tục khiến người xem thích thú bởi những màn “quăng miếng" hài hước, độc đáo. Hiện tại, cảnh quay có một không hai của Lee Sang Yi vẫn đang gây sốt cõi mạng và nhận về những phản hồi tích cực. Thời gian tới, ngoại truyện của nhân vật Bok Kyu Hyun và cô nàng Nam Ja Yeon (Han Ji Hyun) cũng sẽ sớm được ra mắt.