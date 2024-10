Tháng 10 này, màn ảnh Hàn sẽ đón chào một tác phẩm vô cùng đáng chờ đợi, đó là "Jeongnyeon: The star is born". Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng và diễn tốt, trong đó bao gồm Shin Ye Eun.

Bộ phim "Jeongnyeon: The star is born" lấy bối cảnh vào những năm 1950, ngay sau Chiến tranh Triều Tiên, kể về Jeong Nyeon (Kim Tae Ri), một thần đồng âm nhạc trẻ mơ ước trở thành diễn viên sân khấu truyền thống hàng đầu. Được biết, Shin Ye Eun đảm nhận vai Heo Yeong Seo, một thực tập sinh ưu tú tại Maeran Gukguek-dan, người có kỹ năng ca hát, nhảy múa và diễn xuất tuyệt vời.

Nhan sắc xinh đẹp của Shin Ye Eun trong phim "Jeongnyeon: The star is born".

Trong loạt hình ảnh của Shin Ye Eun ở "Jeongnyeon: The star is born" được tvN hé lộ, mỹ nhân sinh năm 1998 gây chú ý vì nhan sắc ấn tượng, "cân" tốt cả tạo hình hiện đại lẫn cổ trang.

Gần đây, khi nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn trước khi bộ phim ra mắt, Shin Ye Eun đã có những chia sẻ đáng chú ý về việc tham gia dự án "Jeongnyeon: The star is born":

"Cứ mỗi khi có một đoạn giới thiệu được tung ra, những ký ức về quá trình quay phim lại ùa về. Tôi đã nỗ lực hết mình và không có gì để phải cảm thấy nuối tiếc. Giờ đây, tôi đang rất háo hức, mong chờ ngày ra mắt phim. Hy vọng rằng những nỗ lực của tôi sẽ góp phần giúp tác phẩm được khán giả đón nhận".

Shin Ye Eun "cân" tốt cả trang phục hiện đại lẫn cổ trang.

Về nhân vật của mình, Shin Ye Eun nói:



"Heo Yeong Seo bên ngoài lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm áp. Cô ấy gặp khó khăn trong việc trao đi tình yêu thương bởi đó là thứ cô ấy chưa nhận được nhiều. Ngoài ra, Heo Yeong Seo còn là người có khao khát được công nhận. Vì là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cô ấy không thể nhìn thấy ưu điểm của mình. Điều này khiến tâm hồn cô ấy bị tổn thương".

Nói thêm về Shin Ye Eun, cô bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ năm 2018 nhưng chỉ thực sự trở nên nổi tiếng nhờ siêu phẩm báo thù "The glory" (tựa Việt: "Vinh quang trong thù hận"). Trong phim, cô vào vai phản diện Park Yeon Jin thời học sinh. Đây là kẻ đã gây ra biết bao đau đớn, tủi nhục cho nữ chính Moon Dong Eun do Song Hye Kyo/Jung Ji So thủ vai. Với vai phản diện này, Shin Ye Eun khiến khán giả nổi da gà khi mang tới một Park Yeon Jin quá đỗi ác độc, tàn nhẫn, cao ngạo và ích kỷ. Ngoài "The glory", Shin Ye Eun cùng ghi dấu ấn trong các bộ phim "Sự trả thù của người thứ ba" và "Quán trọ tình yêu".

Bộ phim "Jeongnyeon: The star is born" có sự tham gia của Shin Ye Eun phát sóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 12/10.