What Comes After Love là tựa phim ngôn tình Hàn - Nhật đang được khán giả đánh giá rất cao. Từ bầu không khí lãng mạn pha lẫn bi thương đến diễn xuất tuyệt vời của cặp chính Lee Se Young - Kentaro Sakaguchi đều khiến khán giả "đổ gục". Ở những diễn biến gần nhất, một phân cảnh trong phim cũng gây sốt MXH, đó là khi nữ chính Choi Hong (Lee Se Young) đi thử váy cưới nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Jungo Aoki (Kentaro Sakaguchi).



Chỉ trong một phân cảnh ngắn, khán giả được thấy Lee Se Young xuất hiện trong hai tạo hình cô dâu khác nhau (cho hai dấu mốc thời gian là hiện tại và quá khứ). Chiếc đầm đầu tiên đính đá cầu kỳ, ôm sát cơ thể với phần chân váy xòe như một nàng công chúa. Chiếc váy thứ hai có phần đơn giản hơn nhưng lại giúp Lee Se Young khoe trọn bờ vai quyến rũ. Đáng tiếc khi lên phim, khán giả không được thấy trọn vẹn tạo hình thứ hai này vì ekip chỉ tập trung vào biểu cảm hạnh phúc của nhân vật thời điểm còn ở bên người cũ. Nhưng quan trọng hơn hết là ở cả hai tạo hình, dù là tóc thẳng hay tóc xoăn, dù đội vương miện hay chỉ là một chiếc bờm nhẹ nhàng thì Lee Se Young vẫn vô cùng xinh đẹp.

Hai tạo hình cô dâu của Lee Se Young

Ngoài những lời khen cho diện mạo của Lee Se Young, khán giả còn đặc biệt chú ý đến diễn xuất của cô ở phân cảnh này. Dù là thử váy cưới nhưng Choi Hong không hề hạnh phúc. Nét trầm tư của cô khiến nhân viên tiệm váy còn tưởng cô không thoải mái với bộ trang phục mới. Thực tế, Choi Hong đang nhớ về khoảng thời gian ở bên Jungo. Ngày ấy hai người chỉ vô tình đi qua một tiệm váy cưới và quyết định vào thử. Diện váy cưới trước mặt người mình thực sự yêu, Choi Hong vô cùng hạnh phúc, từ ánh mắt đến biểu cảm đều đối lập hoàn toàn với thời điểm hiện tại. Còn hiện tại, gương mặt vô cảm, thất thần, đôi mắt rưng rưng của Choi Hong khiến khán giả không khỏi đau lòng. Nhiều bình luận cũng khen ngợi diễn xuất quá đỉnh của Lee Se Young khi khắc họa thành công sự tiếc nuối, dằn vặt của nhân vật cũng như sự đối lập cảm xúc giữa hai giai đoạn của Choi Hong.

Bình luận của khán giả: - Se Young đẹp như tranh vẽ ý, nhất là tạo hình quá khứ, tóc xoăn vương miện y chang công chúa Disney. - Nhìn chị rưng rưng mà tôi khóc luôn, vì sao yêu nhau không đến được với nhau? - Cảnh này diễn đỉnh qua, không cần khóc lóc vạ vật nhưng vẫn xé lòng. - Cô dâu xinh quá, Lee Se Young có duyên đóng cô dâu ghê.

What Comes After Love xoay quanh chuyện tình yêu của cô gái người Hàn Quốc tên Choi Hong và chàng trai người Nhật Bản tên Jungo. Giữa thời điểm tình yêu thăng hoa, Choi Hong đột ngột chia tay và về nước. Sau 5 năm, họ gặp lại khi Jungo lúc này đã trở thành nhà văn nổi tiếng. Anh dùng bút danh của mình để đến Hàn Quốc làm việc và Choi Hong vì không biết nhà văn Sasae chính là người yêu cũ nên vô tình trở thành phiên dịch của anh. Họ một lần nữa đối diện, làm việc chung khi tình cảm dành cho đối phương chưa hề vơi bớt.

Nguồn ảnh: Coupang Play