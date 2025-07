Từng là một trong những cái tên quyền lực top đầu của làng giải trí Hàn Quốc, Lee Seung Gi sở hữu sự nghiệp khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị. Bắt đầu với vai trò ca sĩ, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và MC truyền hình, Lee Seung Gi nhanh chóng trở thành hình mẫu “con rể quốc dân” mà các bà mẹ Hàn ao ước. Phim nào anh đóng cũng thành hit: My Girlfriend Is a Gumiho, The King 2 Hearts, Gu Family Book, Vagabond và đặc biệt là Mouse - tác phẩm giúp anh chứng minh năng lực diễn xuất đỉnh cao, được khen là một trong những vai diễn đáng sợ và phức tạp nhất truyền hình Hàn Quốc. Trong suốt thời kỳ đỉnh cao, Lee Seung Gi luôn nằm trong top cát-xê của các đài, là gương mặt được săn đón ở mọi show thực tế và các nhãn hàng lớn. Tuy nhiên, tất cả dường như đã sụp đổ chỉ vì một cuộc hôn nhân.

Năm 2023, Lee Seung Gi tuyên bố kết hôn với Lee Da In - nữ diễn viên ít tiếng tăm nhưng lại là con gái của một gia đình ngập trong bê bối. Tin tức này như quả bom nổ giữa fandom của anh. Không chỉ thất vọng, nhiều fan còn thẳng tay quay lưng với thần tượng, cho rằng anh đang phản bội lại sự tin tưởng của họ suốt 17 năm qua. Họ không chỉ rút khỏi các fanpage, ngừng mua sản phẩm liên quan đến anh, mà còn tổ chức các hành động tìm tới tận nhà idol để phản đối công khai. Hàng loạt xe tải gắn banner đã được gửi đến trước nhà riêng và cả công ty quản lý của Lee Seung Gi, với những dòng cảnh cáo đầy nặng nề như: “Đừng để 17 năm thanh xuân của chúng tôi trở thành trò đùa”, “Hãy nhớ ai đã nâng anh lên vị trí này”.

Xe tải phản đối của fan gửi tới tận cửa nhà của Lee Seung Gi

Cơn giận của khán giả không dừng lại ở đó. Tour concert tại Hàn Quốc của Lee Seung Gi, vốn từng là sự kiện cháy vé với hàng chục ngàn người tham gia trong quá khứ, giờ đây rơi vào tình cảnh bi hài: chỉ có 447 vé mỗi đêm, tổ chức ở venue nhỏ nhưng vẫn không thể bán hết. Những dãy ghế trống xuất hiện trong đêm diễn như minh chứng rõ ràng cho một thời hoàng kim đã kết thúc. Tại nước ngoài, tình hình cũng không khá hơn. Một concert tại Mỹ bị hủy sát giờ tổ chức, còn nhà tài trợ vốn là một fan trung thành lên tiếng chỉ trích anh “thiếu tôn trọng người hâm mộ” khi bỏ mặc cam kết và không đưa ra lời xin lỗi thỏa đáng.

Nhiều ghế trống tại concert của Lee Seung Gi

Từ một ngôi sao có thể dễ dàng xuất hiện ở bất cứ phim truyền hình nào, Lee Seung Gi giờ đây vắng bóng hoàn toàn trên màn ảnh nhỏ. Kể từ sau The Law Cafe năm 2022, anh không nhận được thêm bất kỳ vai diễn truyền hình nào. Với một người từng được ca ngợi là bảo chứng rating, điều này thật sự đáng báo động. Không phim, không show thực tế nổi bật, concert ế ẩm, Lee Seung Gi rơi vào trạng thái lặng im kéo dài suốt những năm qua.

Gần đây, nam diễn viên cố vớt vát danh tiếng bằng tuyên bố chấm dứt liên hệ với gia đình bên vợ. Tuy nhiên, hành động này chẳng giúp anh lấy lại được lòng tin từ công chúng. Thay vì được ủng hộ, anh tiếp tục bị mỉa mai: “Muốn rửa tay gác kiếm khi đã quá muộn”, “Lúc cưới thì bất chấp dư luận, giờ hối hận thì ai tin?”. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, từ khóa “Lee Seung Gi” giờ đây không còn gắn với sự yêu mến, mà ngập tràn sự chỉ trích và hoài nghi.

Lee Seung Gi và vợ

Từ một siêu sao hạng A, một "thành trì" tưởng như không thể sụp đổ, Lee Seung Gi giờ đây phải đối mặt với sự lạnh nhạt từ chính những người từng yêu thương mình nhất. Và nếu không có bước đi đúng đắn, rất có thể cái tên Lee Seung Gi sẽ chỉ còn gắn liền với lời mỉa mai mỗi khi anh xuất hiện.