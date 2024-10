Ngày 3/10, Sina đưa tin một video từ phim trường Phó Sơn Hải tiết lộ việc Thành Nghị bị rơi mạnh xuống đất khi đang trong cảnh quay võ thuật. Dù nam diễn viên đứng dậy ngay sau đó nhưng có vẻ anh đã bị đau tay và thắt lưng. Từ khóa "Thành Nghị treo dây cáp bị ngã ở cầu thang" đạt hơn 50 triệu lượt xem, cùng với hàng chục nghìn lượt bình luận trên MXH Weibo.

Thành Nghị bị kéo bất ngờ nên đập mạnh ngực xuống cầu thang

Khi chưa đứng vững, nam diễn viên lại bị giật ngược về sau, phần trước cà lên các bậc cầu thang

Thành Nghị bị ngã khi quay Phó Sơn Hải

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Thành Nghị và yêu cầu đoàn phim sẽ chú ý hơn tới việc bảo vệ an toàn cho diễn viên. Sau đó, công ty đại diện của Thành Nghị đã phải lên tiếng trấn an fan.

"Các bạn fan Thành Nghị thân mến, chúng tôi xin cập nhật về tình huống bất ngờ trên phim trường Phó Sơn Hải hôm nay, sau khi kiểm tra sức khỏe thì Thành Nghị không có vấn đề gì khó chịu trên cơ thể. Sai sót xảy ra do nhân viên bất cẩn khi kéo dây, sau này công ty quản lý sẽ giám sát việc quay phim kỹ lưỡng hơn và tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ", Thành Nghị ra thông báo để trấn an người hâm mộ.

Theo Sina, Thành Nghị đang là diễn viên 9X được săn đón trong giới giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên không sử dụng các chiêu trò đánh bóng tên tuổi hay tham gia nhiều show giải trí mà chỉ âm thầm quay phim. Tuy nhiên, các dự án của Thành Nghị đều gây tiếng vang, nhờ đó nam diễn viên thu hút được lượng người hâm mộ khổng lồ, rất tích cực trong việc ủng hộ thần tượng. Thành Nghị được đánh giá có lượng fan đông đảo không kém Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác.

Thành Nghị được khán giả Việt Nam yêu thích qua các dự án như Lưu Ly, Trầm Vụn Hương Phai, Liên Hoa Lâu. Thành Nghị còn nhiều tác phẩm cổ trang chưa lên sóng như Anh Hùng Chí, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền, Phó Sơn Hải, đều được đánh giá là những dự án hấp dẫn.

Thành Nghị điển trai trên phim trường Phó Sơn Hải

Thành Nghị được khen ngợi có khả năng võ thuật đẹp mắt nên thường được mời đóng phim cổ trang

Phó Sơn Hải có nội dung khá mới mẻ. Trong đó, nam chính Tiêu Minh Minh (Thành Nghị) rất đam mê tiểu thuyết võ hiệp. Tình cờ, anh bước vào một hệ thống công nghệ viết lách nhập vai và trở thành nhân vật chính Tiêu Thu Thủy trong cuốn tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp.

Ở thế giới võ hiệp, Tiêu Thu Thủy bắt đầu một cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Ban đầu, Tiêu Thu Thủy tưởng rằng có thể dựa vào những hiểu biết về nội dung và kỹ năng thần sầu để trở thành vô địch thiên hạ, nhưng lại trải nghiệm những tình nghĩa chân thật nhất và những trận chiến tàn khốc nhất. Bị Quyền Lực Bang ám hại, huynh đệ Đường Nhu mất mạng, gia tộc gặp nạn và cha mẹ qua đời đã đẩy Tiêu Thu Thủy xuống vực thẳm.

Tuy nhiên, những khó khăn không thể mãi kìm chân Tiêu Thu Thủy. Từ một kiếm khách có võ công yếu kém, chỉ biết lẩn tránh để sống sót, Tiêu Thu Thủy đã trưởng thành thành một đại hiệp lấy nghĩa hiệp làm đầu. Trong trận chiến bảo vệ Tiên Nhân Quan, Tiêu Thu Thủy đã dẫn dắt các hiệp khách võ lâm đại chiến với Bắc Hoang, thành công bảo vệ gia đình và đất nước.