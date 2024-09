1 triệu người phản đối Bạch Tuyết phá nát nguyên tác

Chưa có bộ phim Disney nào chịu nhiều chỉ trích như Snow White, kể cả về nội dung lẫn các vấn đề bên ngoài màn ảnh. Kể từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, phim đã gặp một làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ. Teaser ra mắt cách đây ba tuần đã cán mốc 1 triệu dislike so với số like chỉ 83 nghìn ít ỏi.

Tính đến hiện tại đã có hơn 1 triệu người dislike teaser trailer của Snow White

Snow White là phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình kinh điển Snow White and the Seven Dwarfs (1937) kinh điển của Disney. Trong phim, nàng Bạch Tuyết bị mẹ kế là Hoàng hậu Độc ác ghen ghét sắc đẹp nên tìm cách ám hại. Cô được bác thợ săn tha mạng nên chạy vào rừng và nương nhờ nhà của 7 chú lùn. Thế nhưng, bà mẹ kế tàn ác vẫn tiếp tục tìm cách hạ sát Bạch Tuyết.

Ngay từ lúc công bố dự án, Snow White đã vấp phải chỉ trích vì làn da của Rachel Zegler không hề đúng như nguyên tác. Bạch Tuyết được anh em nhà Grimm miêu tả là “da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như máu”. Đây cũng là lý do mà cô được mẹ ruột đặt tên là Bạch Tuyết. Song, nữ diễn viên gốc Columbia và Ba Lan lại có nước da ngăm bánh mật.

Nhiều khán giả còn chỉ ra rằng nhan sắc của Nữ hoàng độc ác do Gal Gadot thể hiện hơn hẳn Rachel Zegler nên khó có chuyện “ghen tị”. Không ít người còn so sánh cô với những nàng Bạch Tuyết khác như Lily Collins trong Mirror Mirror (2012) hay Kristen Stewart trong Snow White and the Huntsman (2012).

Có sự chênh lệch quá lớn giữa nhan sắc của Bạch Tuyết và Nữ hoàng

Không những thế, nữ diễn viên sinh năm 2001 còn làm phật lòng người hâm mộ khi công khai chỉ trích bản phim gốc. Trong khuôn khổ sự kiện D23 Expo năm 2023, cô chê bai Snow White and the Seven Dwarfs là lỗi thời vì Bạch Tuyết yêu một chàng hoàng tử “bám đuôi” mình. Rachel nói: “Ý tôi chỉ là bây giờ không còn là năm 1937 nữa. Chúng tôi làm phim về một Bạch Tuyết mà không được hoàng tử cứu, và cô ấy sẽ không mơ về tình yêu đích thực. Cô ấy sẽ mơ về việc trở thành nhà lãnh đạo…”

Những câu nói của Rachel Zegler như châm thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ vốn đã âm ỉ từ lâu của người hâm mộ. Đây là lý do khiến teaser phim hứng chịu vô vàn chê bai. Một bình luận viết: “Wow. Disney. Bạn thực sự đáng kinh ngạc. Bạn đã mất 3 năm, nhiều lần chỉnh sửa kịch bản, CGI không cần thiết và 209 triệu USD, chỉ để tôi vào đọc phần bình luận chê bai của một bộ phim mà tôi sẽ không bao giờ xem. Cảm ơn bạn”. Một người xem khác nhận xét: “Shrek còn tôn trọng Bạch Tuyết hơn cả Disney”.

Bình luận của netizen về Snow White của Disney: - Tốt nhất nên dẹp luôn mấy cái live action này lại, coi hoạt hình 3D vậy mà ổn. - Cái phim gì mà chưa xem mà thấy mụ phù thủy còn đẹp hơn Bạch Tuyết nữa. - Tại sao nữ hoàng phải ghen tỵ với công chúa? - Bạch Tuyết chắc chắn là người sai trong câu chuyện này - 83 nghìn lượt thích kia là nhờ hoàng hậu đó. - Nhan sắc mẹ kế cỡ này mà cái gương nói "ngày nay bạch tiết muôn phần đẹp hơn" là đập bể cái gương, hết phim liền.