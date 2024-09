Đổng Khiết

Câu chuyện tình Lãnh Thanh Thu và Kim Yến Tây trong Kim Phấn Thế Gia sẽ mãi là đoạn hồi ức thanh xuân đầy hoài niệm của nhiều người. Ở phân cảnh đám cưới, Đổng Khiết đã thể hiện xuất sắc như thể cô ấy đang kết hôn với tình yêu đời mình và đang tận hưởng niềm hạnh phúc trong ngày thiêng liêng nhất cuộc đời. Dù Kim Phấn Thế Gia đã lên sóng từ hơn 20 năm trước nhưng tạo hình váy cưới của nàng Lãnh Thanh Thu đến nay vẫn được các cô dâu hiện đại lựa chọn.

Dù những lùm xùm đời tư đã khiến sự nghiệp của Đổng Khiết gặp nhiều lao đao, nhưng hình ảnh Lãnh Thanh Thu xinh đẹp thuần khiết như đóa hoa bách hợp trong Kim Phấn Thế Gia vẫn mãi là một tuyệt phẩm khó phai mờ trong lòng khán giả. Vai diễn này không chỉ đưa tên tuổi của cô lên hàng "ngọc nữ Cbiz" mà còn trở thành một biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi

Ở độ tuổi trăng tròn, Lưu Diệc Phi đã để lại dấu ấn sâu đậm với vai diễn Bạch Tú Châu trong Kim Phấn Thế Gia . Từ cách ăn mặc, cử chỉ đến điệu bộ, Lưu Diệc Phi đều thể hiện trọn vẹn hình ảnh một tiểu thư danh giá, cao quý. Trong tạo hình cô dâu, Bạch Tú Châu với vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng đã tạo nên một vẻ đẹp cổ điển, sang trọng hoàn mỹ nhất của một tiểu thư dân quốc. Xét về nhan sắc, Lưu Diệc Phi không hề thua kém so với Đổng Khiết tuy nhiên tạo hình cô dâu của Đổng Khiết đã trở thành huyền thoại trên màn ảnh nên vẫn có phần vượt trội hơn so với bạn diễn.

Trương Tịnh Nghi

Nhất Kiến Khuynh Tâm là bộ phim ngôn tình Trung Quốc lấy bối cảnh Thượng Hải vào những năm 1926, khi mà chiến tranh loạn lạc, xã hội giao nhau giữa mới và cũ. Trong tình cảnh khói lửa mịt mù, câu chuyện về tình yêu, tình bạn và sự nghiệp của những người trẻ tuổi thời bấy giờ được khắc họa rõ nét qua ống kính phim ảnh. Hình ảnh cô dâu Mộc Uyển Khanh trong trang chiếc váy cưới dân quốc càng làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút của nhân vật.

Trương Tịnh Nghi, tuy chưa thực sự để lại vai diễn ấn tượng nhưng truyền thông và công chúng vẫn đánh giá cô rất cao bởi danh hiệu “học trò cưng của Châu Tấn”. Sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần khiết như mối tình đầu, vai diễn Mộc Uyển Khanh mưu lược, mạnh mẽ có thể xem như một thử thách lớn đối với Trương Tịnh Nghi.

Thư Sướng

Dù chỉ với tạo hình vô cùng đơn giản trong Phong Hỏa Giai Nhân , Thư Sướng vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiều diễm của một tân nương. Cô đã chứng minh rằng, vẻ đẹp thực sự không cần phải quá cầu kỳ, mà chính sự tinh tế trong từng đường nét đã tạo nên sức hút đặc biệt.

Trong Phong Hỏa Giai Nhân , từ một tiểu thư hoàng tộc cao quý, Đông Dục Uyển (Thư Sướng) bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của thương giới Đại Thượng Hải. Cuộc hôn nhân ép buộc với Đỗ Doãn Đường, con trai của đại gia Đỗ Thụy Đạt, đã trở thành bước ngoặt định mệnh, đưa cô từ một cô gái ngây thơ đến một nữ cường nhân đầy mưu lược bên cạnh mối tình dành cho chàng trai dũng cảm đã có ơn cứu mạng mình là Chu Đình Sâm.

Trần Đô Linh

Trong Cô Châu , Trần Đô Linh vào vai Trương Hải Mạt - một cô gái vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vốn là hôn thê của Cố Dị Trung. Ngay từ khi chưa lên sóng, nhan sắc cổ điển, thanh thoát của cô đã khiến khán giả mê mẩn, ví von như "mỹ nhân vạn người mê". Tuy diễn xuất của Trần Đô Linh vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng khán giả lại phải gật gù công nhận rằng nhan sắc và khí chất của Trần Đô Linh quả thực rất phù hợp để đóng phim dân quốc.