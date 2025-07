Mới đây, Chae Soo Bin và Shin Seung Ho đã tham gia chương trình The Yeon Seok Weekend Show để quảng bá cho bộ phim điện ảnh Toàn Trí Độc Giả: Tiên Tri (tựa Anh: Omniscient Reader: The Prophecy). Ngay từ khi thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội, nó đã khiến netizen phát sốt.

Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok hợp tác rất thành công trong phim Khi Điện Thoại Đổ Chuông.

Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok từng hợp tác chung trong siêu phẩm ngôn tình Khi Điện Thoại Đổ Chuông (tựa Anh: When The Phone Rings). Thời điểm phim phát sóng, cả hai gây bão trên mọi mặt trận vì quá đỗi đẹp đôi, thậm chí bị nghi phim giả tình thật. Dù về sau họ đã lên tiếng đính chính, tuy nhiên vẫn có không ít fan "ship" cặp đôi này. Thậm chí với một số fan couple, việc Chae Soo Bin xuất hiện ở The Yeon Seok Weekend thậm chí mang màu sắc "mượn việc công để làm việc riêng".

Những màn "thả thính" của Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok khiến netizen phấn khích... (ảnh: Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

...nhưng lại biến Shin Seung Ho trở thành một bóng đèn chính hiệu (ảnh: Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn).

Đáng nói hơn là trên show, cặp "vợ chồng" Chae Soo Bin - Yoo Yeon Seok còn liên tục có những màn "thả thính" nhau. Yoo Yeon Seok chuẩn bị sẵn nước ngọt theo sở thích của Chae Soo Bin, còn cô cũng khen ngợi anh là người chu đáo, hé lộ Yoo Yeon Seok dù không có cảnh quay vẫn đến phim trường để giúp đỡ Chae Soo Bin.

Ở một diễn biến khác, Yoo Yeon Seok chia sẻ anh thấy nhớ những câu thoại "tình bể bình" trong phim, còn Chae Soo Bin thì thừa nhận thời điểm đóng phim, cô rất hạnh phúc khi nghe những lời ấy.

Khán giả sắp được gặp Chae Soo Bin trên màn ảnh rộng với bộ phim Toàn Trí Độc Giả: Tiên Tri.

Những khoảnh khắc "yêu đương lộ liễu" của cặp đôi Khi Điện Thoại Đổ Chuông khiến dân tình phấn khích, nhưng lại "khổ" cho Shin Seung Ho. Nam tài tử xem mà phát ngại vì cảm thấy bản thân như bóng đèn, thậm chí còn lên tiếng xin được đi ra ngoài.

Bình luận của netizen về màn tái hợp của Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok: