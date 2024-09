Theo số liệu từ Flix Patrol, mùa hai của The Lord of the Rings: The Rings of Power (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Những Chiếc Nhẫn Quyền Năng) đang là bộ phim có lượt xem cao nhất trên toàn thế giới trên Amazone Prime, thống trị 107 quốc gia. Loạt phim được giới phê bình khen ngợi hết lời, ví như Game of Thrones phiên bản thần thoại và đen tối hơn cả mùa trước.

Bộ phim đang đứng top 1 trên Amazone Prime

The Lord of the Rings: The Rings of Power lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện trong bộ ba phim The Lord of the Rings nổi tiếng của Peter Jackson. Mùa phim thứ hai diễn ra vào Kỷ Đệ Nhị ở Trung Địa. Mọi thứ bắt đầu khi chúa tể bóng tối Sauron (Charlie Vickers) dùng thân phận Halbrand lừa Tiên tộc rèn ra ba chiếc nhẫn quyền năng.

Phát hiện ra kế hoạch, ba vị thủ lĩnh Tiên tộc Círdan (Ben Daniels), Galadriel (Morfydd Clark) và Gil-galad (Benjamin Walker) quyết định sử dụng ba chiếc nhẫn để chống lại Sauron. Thế nhưng, họ không biết rằng đằng sau đó là cả một âm mưu đen tối khác để gây ra chiến tranh trên toàn Trung Địa.

The Lord of the Rings: The Rings of Power là dự án đầy tham vọng của Amazon và New Line Cinema. Họ đã liên hệ với gia đình của tác giả Tolkien để mua bản quyền chuyển thể bộ tiểu thuyết đồ sộ lên màn ảnh nhỏ với cam kết chi 1 tỷ USD cho năm mùa phim. Mùa thứ hai đang có điểm số 86% trên Rotten Tomatoes với nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Nhà phê bình Jorge Loser ví phim như Game of Thrones phiên bản thần thoại. Kaiya Shunyata từ trang Rogerebert.com viết: “Mặc dù có thể vẫn còn một số phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ bộ ba phim gốc và tác phẩm của Tolkien, nhưng không thể phủ nhận đây là loạt phim giả tưởng ấn tượng nhất trong năm”.

Một người dùng trên imdB bình luận: “Người hâm mộ The Lord of the Rings luôn khó tính. Là một người hâm mộ, tôi coi loạt phim này là câu chuyện nguồn gốc tuyệt vời cho các tác phẩm The Lord of the Rings cho đến nay. Trước hết, loạt phim có phần hình ảnh tuyệt đẹp nhờ kỹ xảo đỉnh cao. Tôi hoàn toàn tự tin khi tuyên bố rằng đây là một trong những series được sản xuất tốt nhất từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Các hiệu ứng hình ảnh thực sự tuyệt vời và chắc chắn thể hiện số tiền và tình yêu mà Amazon Studios đã đầu tư vào quá trình sáng tạo. Các biên kịch dường như đã gặp khá nhiều trở ngại với các vấn đề về bản quyền đối với các tác phẩm của Tolkien, nhưng đã làm rất tốt trong việc ghép nối thế giới Trung Địa và một câu chuyện giải trí với sự phấn khích và bí ẩn. Tôi đã xem trọn vẹn mùa một hai lần, thích hơn nữa khi xem lần thứ hai và phát hiện ra những điều tôi đã bỏ lỡ lần đầu. Tôi đã đọc đủ loại chỉ trích từ những người không thích loạt phim này, nhưng nếu bạn chưa xem, tôi khuyên bạn nên thử xem. Hiện tại không có nhiều phim giả tưởng hay trên TV nên hãy tận dụng khi các chương trình đặc biệt như The Rings of Power xuất hiện. Phần hai vừa mới ra mắt tôi thấy phần này sẽ còn hay hơn và hoành tráng hơn phần đầu”.