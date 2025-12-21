Bất chấp những ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng kịch bản, Emily In Paris mùa 5 vẫn cho thấy sức hút bền bỉ đáng nể khi vừa mới khởi chiếu chưa được 1 tuần. Theo thống kê từ webiste FlixPatrol, mùa phim mới hiện đang giữ vị trí top 1 Netflix toàn cầu, đồng thời đứng đầu lượt xem tại 38 quốc gia, trở thành một trong những series được bàn tán sôi nổi nhất trên mạng xã hội thời điểm này.

Emily in Paris 5 chiếm top 1 toàn cầu sau 2 ngày lên sóng

Emily In Paris mùa 5 mang đến làn gió mới khi rời Paris để đặt bối cảnh chính tại Rome (Ý). Emily Cooper (Lily Collins) tiếp tục hành trình làm việc trong lĩnh vực marketing, đồng thời vướng vào những bùng binh tình ái rối như tơ vò. Rome hiện lên vừa cổ kính, vừa lãng mạn, trở thành phông nền hoàn hảo cho những khung hình ngập tràn ánh nắng, cà phê vỉa hè và các khoảnh khắc đậm hơi thở thời trang.

Dù đổi địa điểm, công thức của Emily In Paris mùa 5 nhìn chung không có nhiều khác biệt. Câu chuyện vẫn xoay quanh công việc, tình yêu và những lựa chọn cảm xúc quen thuộc của Emily. Các nút thắt kịch tính được xây dựng theo lối an toàn, dễ đoán, khiến nhiều khán giả cảm thấy nội dung ngày càng sáo rỗng, thiếu đột phá - trong khi chiều sâu tâm lý nhân vật chưa được đào sâu.

Chính sự dễ xem, dễ đoán này lại trở thành con dao hai lưỡi. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả nhận xét mùa 5 giống như một bản lặp lại: đổi thành phố, đổi trang phục nhưng mạch truyện và cách xây dựng nhân vật gần như không thay đổi. Các mối quan hệ tình cảm tiếp tục xoay vòng quen thuộc, trong khi chiều sâu tâm lý nhân vật chưa được đào sâu đáng kể.

Bù lại, phần hình ảnh và thời trang tiếp tục là điểm mạnh không thể phủ nhận. Lily Collins một lần nữa khẳng định danh xưng "chiến thần visual" khi mỗi lần xuất hiện đều khiến giới mộ điệu rần rần. Từ những bộ váy couture lộng lẫy cho tới các set đồ thanh lịch mà phá cách giữa khung cảnh Rome cổ kính, Emily gần như chiếm trọn spotlight. Không ít ý kiến cho rằng chỉ riêng khoản lên đồ của nữ chính cũng đủ khiến netizen phải "loá mắt", chưa kể nhan sắc trẻ trung của Lily như thể cô nàng "lão hoá ngược" trở về thời Bạch Tuyết trong Mirror Mirror (2010).

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Emily in Paris mùa 5 vẫn là lựa chọn giải trí "nhẹ đầu" lý tưởng. Với bối cảnh Rome đẹp như tranh, thời trang mãn nhãn và nữ chính luôn nổi bật trên từng khung hình, việc bộ phim giữ vị trí top 1 Netflix tại 38 quốc gia là điều hoàn toàn dễ hiểu, kể cả khi nội dung chưa thực sự làm hài lòng khán giả.