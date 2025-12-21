Từng được xem là một trong những “tượng đài nhan sắc” của làng giải trí Hoa ngữ, Angelababy có xuất phát điểm khiến nhiều người mơ ước. Nhờ cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh - ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng lớn - tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1989 nhanh chóng vươn lên hàng top, bất chấp việc năng lực diễn xuất luôn là đề tài gây tranh cãi. Cô liên tục phủ sóng quảng cáo, dự sự kiện lớn nhỏ, cát-xê tăng vọt và được săn đón như “nữ hoàng lưu lượng” một thời.

Thế nhưng, song song với hào quang là hàng loạt lời đồn tiêu cực bủa vây Angelababy. Theo Sohu, nữ diễn viên nhiều lần bị tố cư xử thiếu tôn trọng với ê kíp làm việc: từ việc quát tháo trợ lý chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt, tỏ thái độ trịch thượng với nhân viên, cho đến việc nổi nóng, ném đồ ngay tại phim trường khi không vừa ý. Những câu chuyện truyền miệng trong giới khiến hình ảnh của cô ngày càng xấu đi trong mắt đồng nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Angelababy còn vướng nghi vấn chèn ép bạn diễn. Cô từng bị cho là gây áp lực để phía sản xuất thay đổi nam chính Trần Hiểu vì cho rằng đối phương “không đủ tầm” đứng cạnh mình. Sự ngạo mạn này khiến không ít đạo diễn e dè, thậm chí né tránh hợp tác vì sợ rắc rối hậu trường.

Ồn ào lớn nhất phải kể đến câu chuyện Angelababy bị tố bắt nạt Triệu Lệ Dĩnh. Khi cùng xuất hiện tại một sự kiện, cư dân mạng soi ra việc Angelababy được cho là cố tình giành vị trí trung tâm, phớt lờ Triệu Lệ Dĩnh dù lúc đó đối phương đang ở đỉnh cao danh tiếng. Những khoảnh khắc “tranh spotlight” khiến Triệu Lệ Dĩnh rơi vào tình thế khó xử, lặng lẽ rời sân khấu, đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Ngay cả với Huỳnh Hiểu Minh - người được xem là bệ đỡ lớn nhất trong sự nghiệp - Angelababy cũng bị cho là thiếu trân trọng. Có thông tin cho rằng cô không đánh giá cao khả năng giúp mình vươn ra quốc tế của chồng, tỏ ra lạnh nhạt và xem nhẹ sự hỗ trợ mà anh dành cho mình. Một nguồn tin tiết lộ, cặp đôi từng tranh cãi gay gắt chỉ vì thứ tự phỏng vấn trước truyền thông, và chính thái độ tự cao của Angelababy đã góp phần đẩy cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ đến bờ vực tan vỡ.

Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2022, Angelababy chính thức mất đi chỗ dựa quyền lực. Ánh hào quang dần lụi tàn, các dự án phim thưa thớt, show giải trí cũng không còn mặn mà với cái tên từng “phủ sóng” khắp nơi.

Đỉnh điểm là năm 2023, khi scandal liên quan đến việc tham dự show Crazy Horse nổ ra. Việc xuất hiện tại một chương trình mang yếu tố nhạy cảm khiến Angelababy gần như bị “phong sát ngầm”. Cô bị gạch tên khỏi nhiều dự án, quảng cáo đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh, các nhãn hàng lớn nhanh chóng quay lưng.

Dù sau đó được gỡ lệnh cấm, sự nghiệp của Angelababy vẫn không thể hồi sinh. Suốt hơn 2 năm qua, cô gần như vắng bóng trên màn ảnh, những dự án hiếm hoi lên sóng cũng không tạo được tiếng vang. Thay vào đó là hình ảnh Angelababy xuất hiện lẻ tẻ trong các buổi livestream bán hàng, nhận quảng cáo cho thương hiệu tầm trung, quay lại nghề người mẫu nhưng không còn sức hút như xưa.

Từng được trả cát-xê đóng phim lên đến 295 tỷ, càn quét cả Cbiz, vậy mà giờ đây Angelababy phải đi livestream bán hàng, đứng nói suốt 2 tiếng không ngừng nghỉ

Thậm chí, một số clip hậu trường còn ghi lại cảnh Angelababy bị các KOL tỏ thái độ xem thường ngay trong lúc livestream. Khi bị cắt lời hay chen ngang, cô chỉ biết cười gượng cho qua. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng: mới vài năm trước thôi, Angelababy vẫn là cái tên khiến thảm đỏ rực sáng, được săn đón giữa ánh đèn flash và những bộ váy xa xỉ.

Từ đỉnh cao danh vọng đến thực tại chật vật, Angelababy đang phải trả cái giá không nhỏ cho những ồn ào, thị phi và thái độ từng gây tranh cãi trong quá khứ.