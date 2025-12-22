Thông tin dự án điện ảnh Con Kể Ba Nghe chuẩn bị “lên kệ” khiến cộng đồng yêu phim ảnh rần rần 1 phen. Bởi lẽ, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Trần Thanh Huy trong vai trò Giám đốc Sáng tạo, kể từ Ròm (2019). Dự kiến ra rạp vào ngày 16/1, Con Kể Ba Nghe hứa hẹn sẽ là món quà tinh thần cho nhiều tệp khán giả dịp đầu năm.

Mới đây, ekip vừa công bố teaser trailer cho Con Kể Ba Nghe, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về dàn cast, trong đó nổi bật nhất là nam chính Kiều Minh Tuấn. Anh biến hoá với những lớp makeup chàng hề làm không ít người hâm mộ thấy lạ lẫm, không nhận ra nam diễn viên.

Qua thước phim đầu tiên, người xem có thể thấy cuộc sống mưu sinh làm việc ở rạp xiếc nhiều trăn trở khó nói. Hơn thế nữa, những nỗi niềm riêng trong gia đình nhân vật ông Thái (Kiều Minh Tuấn) đã bắt đầu “nổi lửa”, kéo người con trai - do Hào Khanh đảm nhiệm - vào những cuộc cãi vã không hồi kết. Bộ phim khai thác câu chuyện cảm động về tình cha con trong bối cảnh nghề xiếc khốc liệt, một thế giới hiếm khi được đưa lên màn ảnh Việt.

Với Con Kể Ba Nghe, Kiều Minh Tuấn cho thấy một diện mạo khác hẳn so với những vai diễn quen thuộc trước đây. Nhân vật ông Thái, người cha đơn độc mưu sinh bằng nghề xiếc đi dây, đặt nam diễn viên vào một thử thách mới, nơi anh phải bước ra khỏi vùng an toàn để chạm đến những lớp cảm xúc gai góc nhất. Vai diễn này không chỉ đòi hỏi kỹ năng diễn xuất, mà còn buộc Kiều Minh Tuấn đối diện với những câu hỏi sâu xa về gia đình, trách nhiệm và sự gắn kết giữa con người với con người.

Sau hơn 10 năm miệt mài với điện ảnh, Kiều Minh Tuấn đã dần khẳng định vị trí riêng trong lòng khán giả. Nam diễn viên không ngừng làm mới mình qua nhiều dạng vai: từ hài duyên dáng, tình cảm lãng mạn đến những nhân vật gai góc, nặng tâm lý, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt hiếm có.

Trên màn ảnh, Kiều Minh Tuấn từng nhiều lần hóa thân thành người cha, thường gắn với những gia đình thiếu vắng sự trọn vẹn. Tuy nhiên, Con Kể Ba Nghe mang đến cho anh trải nghiệm khác biệt khi lần đầu khai thác sâu một mối quan hệ cha - con đã rạn vỡ từ bên trong, kéo dài bởi những tổn thương tâm lý khó hàn gắn.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Việc kết nối với người thân với Tuấn là điều không dễ dàng, nhất là khi giữa mình và người thân có khoảng cách thế hệ. Mình phải học cách chia sẻ, học cách nói ra những điều mình muốn với những người yêu thương để có kết nối với gia đình nhiều hơn. Tuấn nghĩ, giữa ông Thái và Hạo Khang cũng vậy, cũng sẽ có những va vấp đời thường, có khi đẩy lên cực điểm để buộc phải tìm hiểu, bao dung, yêu thương, từ đó truyền tải tốt hơn tới khán giả khi xem phim".

Con Kể Ba Nghe là dự án điện ảnh thuộc thể loại tâm lý gia đình, do đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung thực hiện với sự đồng hành của giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy và do công ty Genesi Creative đứng ra sản xuất. Bên cạnh Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang, phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt thân quen như: Hồng Ánh, Phương Thanh, Quốc Khánh, Mai Cát Vi,... cùng dàn nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 16/1/2026.