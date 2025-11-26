Sau cú nổ lớn mang tên Ròm, bộ phim độc lập đầu tiên của Việt Nam rinh giải New Currents tại Liên hoan phim Busan 2019, Trần Thanh Huy cuối cùng cũng trở lại nhưng lần này không phải với chiếc ghế đạo diễn quen thuộc.

Ở dự án mới Con Kể Ba Nghe sắp đổ bộ phòng vé, anh chọn lui về phía sau với vai trò Giám đốc Sáng tạo, như một cách mở ra hành trình mới sau thành công đã được đóng dấu. 6 năm kể từ Ròm, hội mọt phim không khỏi trông chờ vào dự án nghệ thuật mới của Trần Thanh Huy, hứa hẹn sẽ mở bát một năm rực rỡ của nền điện ảnh Việt

Con Kể Ba Nghe đánh dấu sự trở lại của Trần Thanh Huy

Ở lần trở lại này, Huy bắt tay với đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung, người vốn được biết đến với những góc nhìn táo bạo và riêng biệt. Sự kết hợp giữa hai thế hệ đạo diễn mang đến sự giao thoa thú vị: một bên là kinh nghiệm và bản sắc đã tạo nên Ròm, một bên là nguồn năng lượng mới mẻ, dám thử nghiệm. Cả hai như cùng chung một lý tưởng - mở rộng biên độ sáng tạo và tiếp tục đưa điện ảnh Việt tiến thêm một bước với những câu chuyện dung dị mà chạm trái tim.

Nếu Ròm mang cái chất “bụi đời đường phố”, xoáy vào những mảng màu gai góc của đô thị, thì Con Kể Ba Nghe lại là “điểm neo” mềm mại hơn. Tác phẩm lựa chọn bầu không khí ấm áp của gia đình, bóc tách những lớp tổn thương, sự chữa lành và những cảm xúc khó gọi tên. Tại nơi đây, từ người lớn tới trẻ nhỏ đều có những nỗi niềm riêng.

Trần Thanh Huy

Bộ phim theo chân một người cha đơn thân làm nghề xiếc đi trên dây và cậu con trai ít nói, khép kín. Giữa sân khấu xiếc rực rỡ ánh đèn và tiếng cười, hai cha con lại sống trong một thế giới thầm lặng hơn: khi nỗi sợ, sự cô đơn và tình thương cứ quấn lấy nhau. Tựa phim Con Kể Ba Nghe giống như một lời thủ thỉ, một nhịp cầu nhỏ để hai tâm hồn tổn thương tìm về nhau: người cha gắng gượng mạnh mẽ, đứa trẻ học cách nói ra thế giới nội tâm của mình.

Để tạo nên một bộ phim thuần cảm xúc, dựa vào chiều sâu của tình thân thay vì những cú twist hay sự kịch tính, là thử thách không nhỏ. Nhưng đó cũng là lời nhắc để chúng ta sống chậm lại, nhìn vào những giá trị tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại quan trọng nhất giữa nhịp sống vội vàng.

Điểm đặc biệt nhất của bộ phim chính là bối cảnh nghệ thuật xiếc, chất liệu hiếm hoi trong điện ảnh Việt. Nghề “đi trên dây” đòi hỏi sự sống còn trong từng bước đặt chân, và cũng chính là hình ảnh ẩn dụ cho hành trình cảm xúc của hai cha con: mỏng manh, chênh vênh nhưng không kém phần dũng cảm. Bên cạnh câu chuyện gia đình, bộ phim còn giống như một lời tri ân gửi đến những nghệ sĩ xiếc, những con người lặng lẽ mang tiếng cười tới sân khấu.

Đồng hành cùng Trần Thanh Huy - người giữ linh hồn cho Con Kể Ba Nghe chính là đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Sinh năm 1990, anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thực chất, Đỗ Quốc Trung đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, là cái tên quen thuộc với giới làm phim độc lập nhờ loạt tác phẩm ngắn giàu cảm xúc, từng chu du ở nhiều liên hoan phim quốc tế.

Đồng hành cùng Trần Thanh Huy - người giữ linh hồn cho Con Kể Ba Nghe chính là đạo diễn Đỗ Quốc Trung

Đỗ Quốc Trung từng gây chú ý với phim ngắn Người Hộ Tang - đoạt Cánh diều Bạc 2021 của Hội Điện ảnh Việt Nam, cùng các dự án như Bộ Đồng Phục, Trực Nhật Với Thư Kỳ hay Đóng Vào, Mở Ra… được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim châu Á và châu Âu. Nhiều năm qua, Trần Thanh Huy và Đỗ Quốc Trung là bạn thân, cùng là thế hệ nhà làm phim trẻ trưởng thành từ những cuộc thi làm phim ngắn và chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh Gặp Gỡ Mùa Thu.

Bên cạnh đạo diễn Đỗ Quốc Trung và Giám đốc Sáng tạo Trần Thanh Huy, Con Kể Ba Nghe còn quy tụ một ekip tài năng, giàu kinh nghiệm trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn nghệ thuật xiếc - những người góp phần tạo nên linh hồn hình ảnh và cảm xúc cho tác phẩm.

Giữ vai trò Đạo diễn hình ảnh (DOP), Nguyễn Vinh Phúc (sinh năm 1990, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt với các tác phẩm Em và Trịnh (2022), Vị (2021) và Ròm (2019). Anh từng được vinh danh Best Cinematography tại Asia Pacific Screen Awards 2021, giải Quay phim xuất sắc tại Bông Sen Vàng 2021 và nhận đề cử Best Cinematographer tại Taipei Film Festival 2025.

Nguyễn Vinh Phúc giữ vai trò Đạo diễn hình ảnh (DOP)

Bộ phim còn có sự góp mặt của NSND Phi Vũ – người có hơn 47 năm gắn bó với sân khấu xiếc, từng là Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Ông là tác giả và đạo diễn nhiều tiết mục đoạt giải, trong đó có Tình Yêu Trên Đôi Giày Trượt (Patin) và Thiên Thần Tình Yêu.

NSND Phi Vũ góp phần quan trọng trong việc huấn luyện và cố vấn biểu diễn cho đoàn phim cho các tiết mục xiếc. Với cách lựa chọn đề tài này, Con Kể Ba Nghe được kỳ vọng trở thành làn gió mới trong dòng phim gia đình Việt Nam, với yếu tố nghề lạ và cảm xúc được đan xen tinh tế. Dàn diễn viên chính của phim sẽ sớm được ekip công bố.

NSND Phi Vũ góp phần quan trọng trong việc huấn luyện và cố vấn biểu diễn cho đoàn phim cho các tiết mục xiếc

Con Kể Ba Nghe dự kiến phát hành rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc vào 16/01/2026, hứa hẹn sẽ là tác phẩm điện ảnh đáng mong đợi nhờ dàn ekip nhiều kinh nghiệm cùng câu chuyện giản dị, nhân văn, đầy cảm xúc về tình cha con, về những con người đi trên sợi dây mỏng manh của cuộc đời, nhưng vẫn vững vàng niềm tin vào tình yêu thương.