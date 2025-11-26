Ngay trong ngày đầu lên sóng, bộ phim thương chiến cổ trang Đại Sinh Ý Nhân do Trần Hiểu và Tôn Thiên đóng chính đã tạo nên cơn địa chấn trên màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ sau 27 phút phát sóng đầu tiên, phim đã vượt mốc rating 3% trên CCTV8, trở thành bộ phim phá 3% nhanh nhất lịch sử kênh và đồng thời giữ luôn danh hiệu màn mở màn cao nhất năm 2025.

Kỷ lục "27 phút phá 3%": Thành tích chưa từng có của CCTV8

Theo dữ liệu rating realtime, tập 1 của phim đạt đỉnh 3.215% vào lúc 20:04, tương ứng với khoảng 27 phút sau khi phim bắt đầu. Với hệ thống đo lường khắt khe của CCTV8, đài có độ phủ sóng toàn quốc, con số trên được đánh giá là “bùng nổ”, thậm chí “đáng sợ” đối với đường đua truyền hình Trung Quốc năm nay.

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt gọi đây là thành tích nhanh nhất lịch sử phá mốc 3%, vượt qua nhiều phim ăn khách những năm gần đây. Trên iQiyi, chỉ số nhiệt độ phim nhanh chóng vọt lên 4200+, kèm theo mức độ thương mại hóa ấn tượng: 6 quảng cáo/71 giây mỗi tập, tổng cộng gần 20 quảng cáo trong 4 tập mở màn.

Mật độ quảng cáo cao cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các thương hiệu vào độ nóng của bộ phim ngay từ những giờ đầu tiên.

Cơn bão lời khen dành cho Đại Sinh Ý Nhân

Đại Sinh Ý Nhân lấy bối cảnh thời loạn, xoay quanh nhân vật trung tâm Cổ Bình Nguyên, một nho sinh tài hoa nhưng bị vu oan, sau đó bị lưu đày đến vùng Ninh Cổ Tháp khắc nghiệt. Để thoát khỏi sự truy sát, anh buộc phải giả chết, coi cái chết như một kế sinh tồn để bắt đầu lại trong bóng tối.

Từ con số không, Cổ Bình Nguyên dần tạo dựng thế lực bằng chính trí tuệ và khả năng nắm bắt thời thế. Anh xoay sở bằng ngân phiếu, nhìn thấy đường phát tài từ buôn trà, mở rộng thế lực với muối, một mặt hàng quý giá thời bấy giờ, rồi trở thành chỗ dựa cho dân chúng nhờ lương thực. Không chỉ buôn bán đơn thuần, anh còn đối đầu với những tập đoàn thương gia lớn, quan chức địa phương và cả hệ thống quyền lực chồng chéo của triều đình.

Nhờ bản lĩnh, sự sắc bén và khả năng “đọc thời cuộc”, Cổ Bình Nguyên từng bước xoay chuyển cục diện thương trường, lội ngược dòng giữa muôn trùng hiểm nguy để trở thành đại thương nhân mang lại phồn vinh cho cả một vùng đất. Đây là mô-típ hiếm hoi trong mặt bằng phim cổ trang hiện nay, vốn chủ yếu xoay quanh cung đấu, tiên hiệp hoặc võ hiệp.

Trần Hiểu gây sốt: 10 điểm visual, 100 điểm diễn xuất

Một trong những lý do khiến bộ phim bùng nổ ngay từ tập đầu chính là diễn xuất của Trần Hiểu. Vai Cổ Bình Nguyên của anh được Cnet nhận xét là “chuyển biến quá thật”, từ vẻ thư sinh khiêm nhường ban đầu đến khí chất sắc lạnh, quyết đoán của một thương nhân đại lão.

Ở giai đoạn đầu, ánh mắt nhân vật vẫn trong trẻo, đúng khí chất nho sinh. Nhưng càng về sau, nhân vật càng sắc sảo hơn, biểu hiện qua ánh mắt nhanh, cái liếc sắc và khẩu khí chắc. Cnet dành nhiều lời khen như: Trong ánh mắt toàn là sự linh hoạt của thương chiến; Cảnh cảm xúc được xử lý tinh tế, đúng trọng tâm".

Nhiều blogger đánh giá đây là vai diễn thương chiến tốt nhất của Trần Hiểu trong nhiều năm, bởi anh không “diễn” theo lối cường điệu mà chuyển đổi trạng thái cực kỳ mượt giữa lý trí, mưu lược và những phút trầm lắng cảm xúc.

Một trong những điểm sáng mạnh nhất của tập 1 là bối cảnh Ninh Cổ Tháp. Netizen không tiếc lời khen: "Thật sự như chìm vào tuyết", "Lâu lắm rồi mới thấy đại cảnh hoành tráng như vậy", "Đoàn phim dùng tuyết thật, cảm giác lạnh xuyên màn hình".

Từ hơi thở trắng của diễn viên giữa trời lạnh đến dàn cảnh cưỡi ngựa băng qua rừng tuyết, tất cả tạo ra một khung hình vừa rộng, vừa thật, vừa mang màu sắc điện ảnh. Đây là điểm cộng lớn giúp bộ phim tạo ấn tượng mạnh ngay từ những phút đầu.

Báo Trung đánh giá bộ phim “đạt được sự cân bằng sơ bộ giữa rating và phản hồi”, nhờ đề tài thương chiến hiếm hoi và diễn xuất vững. Người xem đặc biệt nhắc đến trang phục và đạo cụ được chăm chút, về mỹ thuật hài hoà, tông màu phim thống nhất, dàn diễn viên diễn xuất sắc tay. Và đặc biệt, qua 2 tập đầu tiên thì nhịp điệu phim tương đối ổn định, không lê thê.

Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng nhịp đầu hơi gấp, một vài đoạn chuyển cảnh diễn ra nhanh.

Điểm then chốt cho đường dài của phim, theo truyền thông Trung Quốc, nằm ở việc kịch bản có đủ chi tiết, đủ cảm xúc để giữ chân khán giả và tạo được “hiệu ứng song động” giữa đài truyền hình và nền tảng trực tuyến.

Với màn mở màn kỷ lục “27 phút phá 3%”, mỹ cảnh được đầu tư công phu và diễn xuất thuyết phục của Trần Hiểu, Đại Sinh Ý Nhân đang nổi bật giữa đường đua phim cuối năm. Dù còn những tranh cãi nhỏ về nhịp độ, câu chuyện thương chiến đầy tham vọng và hành trình nghịch thế của Cổ Bình Nguyên vẫn hứa hẹn đưa phim trở thành một trong những hiện tượng truyền hình đáng chú ý nhất năm 2025.