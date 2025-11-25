VFILMS bắt tay CJ HK Entertainment phát triển điện ảnh Việt

CJ HK Entertainment – Đối tác chiến lược góp phần phát triển nền điện ảnh Việt Nam

CJ HK Entertainment là một trong những đơn vị phát hành và sản xuất phim hàng đầu tại Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) – tập đoàn giải trí và truyền thông đa quốc gia có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Với nhiều năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, CJ HK Entertainment đã đồng hành và phát hành thành công hàng loạt tác phẩm điện ảnh doanh thu trăm tỷ như Nhà Bà Nữ, Mai, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Nghề Siêu Dễ, Người Bất Tử, Nhà Gia Tiên, hay gần đây nhất là bộ phim hợp tác Việt – Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ. Những dự án này không chỉ góp phần định hình diện mạo thị trường phim Việt, mà còn liên tục thiết lập các kỷ lục doanh thu phòng vé mới.

CJ HK Entertainment – nhà phát hành phim hàng đầu, đứng sau nhiều bom tấn Việt doanh thu trăm tỷ.

Bên cạnh hoạt động phát hành, CJ HK Entertainment còn tích cực đầu tư và hỗ trợ phát triển các dự án điện ảnh Việt chất lượng, với mục tiêu đưa phim Việt vươn tầm khu vực, dựa trên kinh nghiệm quốc tế và hệ thống phân phối toàn cầu của tập đoàn.

Hợp tác chiến lược – Bước tiến cho điện ảnh Việt

VFILMS và CJ HK Entertainment sẽ cùng phối hợp trong việc đầu tư, phát triển và sản xuất các dự án phim điện ảnh chất lượng cao, hướng đến thị trường nội địa và quốc tế.

Sự cộng hưởng từ kinh nghiệm, nguồn lực của VFILMS, kết hợp cùng kinh nghiệm quốc tế, năng lực sản xuất chuyên nghiệp và phát hành của CJ HK Entertainment – để đưa các tác phẩm Việt Nam tiếp cận khán giả rộng hơn.

Hợp tác này đồng thời thể hiện tầm nhìn dài hạn của VFILMS trong việc xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt có tính cạnh tranh cao, đủ sức tham gia sâu vào chuỗi giá trị điện ảnh khu vực.

Ông Phạm Gia Khiêm - CEO VFILMS chia sẻ:

"Với chúng tôi, đây không chỉ là một bản ký kết hợp tác, mà là bước khởi đầu cho một hành trình mới - nơi các dự án điện ảnh Việt có thể được phát triển bài bản, đầu tư đúng mức, và mang đến trải nghiệm điện ảnh hiện đại, đậm dấu ấn văn hóa Việt. Sự đồng hành của CJ HK Entertainment là minh chứng cho niềm tin rằng phim Việt hoàn toàn có thể chạm tới khán giả quốc tế."

Đại diện VFILMS và CJ HK Entertainment ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

FUNDGO Cinema – Nhà đồng hành phát triển điện ảnh Việt

Tại buổi làm việc, còn có sự tham dự của đại diện Quỹ FUNDGO Cinema, góp phần tạo thêm điểm nhấn ý nghĩa cho tinh thần hợp tác và phát triển điện ảnh Việt Nam.

Với tầm nhìn hướng tới việc xây dựng môi trường đầu tư bền vững, FUNDGO Cinema kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các nhà đầu tư, đơn vị sản xuất và nhà làm phim trẻ, góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển toàn diện cho ngành điện ảnh.

Đại diện Quỹ FUNDGO Cinema cho biết:

"Chúng tôi tin rằng, khi có sự kết nối giữa nguồn lực tài chính, tầm nhìn sáng tạo và năng lực sản xuất, điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra khỏi ranh giới thị trường nội địa, khẳng định vị thế tại khu vực."



Đại diện Quỹ FUNDGO Cinema tại buổi làm việc

VFILMS – Hành trình đưa giấc mơ điện ảnh Việt chạm tới thế giới

VFILMS là đơn vị công nghệ sáng tạo trong lĩnh vực đầu tư, quản lý và phát hành phim. Với định hướng ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo vào quy trình sản xuất và phân phối, VFILMS đang phát triển nền tảng quản lý đầu tư và phân phối phim thế hệ mới, giúp các nhà làm phim chuyên nghiệp và độc lập tiếp cận nguồn vốn và khán giả hiệu quả hơn.

Hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái điện ảnh bền vững, VFILMS chú trọng kết nối nguồn lực sáng tạo, tài chính và công nghệ - góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Với tầm nhìn tiên phong, VFILMS không ngừng mở rộng hợp tác và phát triển các dự án phim mang tính sáng tạo và bản sắc văn hóa.



Thỏa thuận hợp tác với CJ HK Entertainment một lần nữa khẳng định định hướng chiến lược của VFILMS: Đưa điện ảnh Việt vươn ra thế giới bằng những tác phẩm chất lượng, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.

VFILMS tiên phong mở rộng hợp tác, phát triển các dự án phim sáng tạo mang bản sắc Việt.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, sự kết nối giữa các nhà sản xuất trong nước và tập đoàn quốc tế chính là yếu tố then chốt để hình thành một nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, có khả năng cạnh tranh và lan tỏa.

Với bước tiến này, VFILMS và FUNDGO Cinema đang cùng nhau viết tiếp giấc mơ đưa điện ảnh Việt vươn ra thế giới - nơi mỗi bộ phim không chỉ là sản phẩm giải trí, mà còn là câu chuyện về con người, văn hóa và khát vọng Việt Nam.