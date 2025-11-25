Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao về một video tranh cãi chuyện vợ chồng. Trong đó, người vợ bật khóc uất nghẹn giữa đường khi chứng kiến chồng mình "chứng nào tật nấy", vì đam mê trò vui mà báo hại cả nhà.

Trong đoạn video, người vợ vừa dắt xe vừa khóc vô cùng uất ức, trong khi người chồng thì vô tư đi đằng sau. Nhận thấy chồng mình không có sự hối lỗi, cô liền bung tỏa hết mọi cảm xúc dồn nén trong lòng, mắng anh xối xả. Cô đề cập đến việc anh chẳng chăm lo gì cho gia đình, chỉ biết lao đầu vào đá gà về tệ nạn rồi "báo" cả nhà. Thậm chí, người chồng này còn ỷ lại vào các chị của mình, cho rằng cứ hết tiền thì sẽ được chu cấp nên chẳng thèm để tâm điều gì.

Đến đây, nhiều cư dân mạng bất bình, cảm thương thay cho người vợ. Cô thậm chí còn phải dùng tiền đáng ra để phụng dưỡng mẹ để bảo lãnh chồng ra ngoài, ấy thế mà anh chẳng có cảm giác ăn năn. Thế nhưng sau cùng, cô vẫn phải nhịn nhục và chở chồng về nhà.

Người vợ khóc uất nghẹn vì chồng tồi

Người chồng tỏ thái độ dửng dưng như không

Video vợ mắnghồng tồi khiến MXH phát số

Đoạn video thu về hơn 4,5 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận đồng cảm với người vợ, đồng thời chỉ trích người chồng. Song, đây vốn dĩ là một trích đoạn trong phim Cưới Vợ Cho Cha đang chiếu rạp hiện tại. Hình tượng nhân vật người vợ do Khánh Tiên Leona đảm nhận, còn người chồng do Kim Hải thể hiện. Khán giả dành lời khen cho Khánh Tiên Leona về cách thoại, thể hiện sự uất ức tự nhiên, đặc biệt thông qua cách khóc nghẹn không ra nước mắt của cô.

Diễn xuất của Khánh Tiên Leona nhận nhiều lời khen

Đoạn video nhận hơn 4,5 triệu lượt xem

Chuyện vợ chồng như trên chỉ là một lát cắt trong bức tranh chung về đời sống miền Tây của phim Cưới Vợ Cho Cha. Dự án của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm có tuyến cốt truyện chính về cha con Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) - Út Tửng (Trương Minh Thảo). Ông Sáu vì muốn hoàn thành tâm nguyện của vợ quá cố mà liên tục ép Út Tửng lấy vợ, khiến cả hai nảy sinh tranh cãi. Trong khi đó, Út Tửng có mối quan hệ bí ẩn cùng cô gái tên Trang (Thúy Diễm đóng) trên thành phố, cũng là nguyên nhân khiến anh không thể đáp ứng cha mình.

Cưới Vợ Cho Cha đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.