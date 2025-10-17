Trong 2 năm trở lại đây, phim hiện đại Hoa ngữ chứng kiến màn "hồi sinh" ngoạn mục khi hàng loạt tác phẩm bùng nổ cả về lượt xem lẫn độ thảo luận. Không cần cổ trang hay tiên hiệp, loạt phim tình cảm hiện đại này vẫn đủ sức khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Dưới đây là 6 bộ phim có lượt view cao nhất, dẫn đầu là một "siêu phẩm" có tổng view vượt mốc 2,35 tỷ lượt xem!

1. Câu Chuyện Hoa Hồng (Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vi): 2,35 tỷ

Ngôi vương thuộc về Câu Chuyện Hoa Hồng, bộ phim đánh dấu màn "phá đảo" truyền hình của Lưu Diệc Phi đã lên sóng vào năm 2024. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Diệc Thư, kể về hành trình tình yêu và trưởng thành của Hoàng Diệc Mai, cô gái trải qua nhiều thăng trầm cùng với 4 người đàn ông trong cuộc đời.

Câu Chuyện Hoa Hồng không chỉ gây sốt vì dàn cast toàn visual đỉnh mà còn bởi cách khai thác tâm lý phụ nữ hiện đại rất tinh tế. Lượt view vượt 2,35 tỷ cũng chứng minh sức hút không thể cản của Lưu Diệc Phi cùng dàn sao đình đám Đồng Đại Vi, Lâm Canh Tân hay Hoắc Kiến Hoa.

2. Đi Đến Nơi Có Gió (Lưu Diệc Phi, Lý Hiện): 1,74 tỷ view

Cũng do Lưu Diệc Phi đóng chính, Đi Đến Nơi Có Gió lại chiếm trọn cảm tình nhờ không khí chậm rãi, trong trẻo và mang đến sự chữa lành. Cặp đôi Lưu Diệc Phi và Lý Hiện được khen ngợi chemistry ngọt ngào, diễn xuất cũng rất tự nhiên.

Không chỉ vậy, Đi Đến Nơi Có Gió lấy bối cảnh quay ở Đại Lý (Vân Nam, Trung Quốc) khiến khán giả cảm giác như được "đi trốn khỏi đô thị ồn ào". Dù không có các tình tiết kịch tính như nhiều phim khác nhưng Đi Đến Nơi Có Gió vẫn đạt 1,74 tỷ lượt xem và 8.8 điểm trên Douban.

3. Quy Lộ (Đàm Tùng Vận, Tỉnh Bách Nhiên): 1,57 tỷ view

Quy Lộ đánh dấu lần đầu hợp tác của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Mặc Bảo Phi Bảo - tác giả của hàng loạt bom tấn như Thân Ái Nhiệt Ái hay Châu Sinh Như Cố.

Phim kể về mối tình "gương vỡ lại lành" giữa cô gái làm trong giới tài chính và chàng cảnh sát đặc nhiệm. Tuy bị chê ít "phản ứng hóa học" và điểm Douban chỉ 5.9 nhưng sức hút từ tên tuổi của Đàm Tùng Vận - Tỉnh Bách Nhiên vẫn giúp phim vượt mốc 1,5 tỷ view, lọt top phim tình cảm ăn khách năm 2023.

4. Thừa Hoan Ký (Dương Tử, Hứa Khải): 1,54 tỷ view

Một lần nữa Diệc Thư lại có tiểu thuyết được chuyển thể và Thừa Hoan Ký cũng thu hút khán giả không hề kém cạnh gì Câu Chuyện Hoa Hồng. Dù bản phim đã "thay máu" kha khá so với nguyên tác, khán giả vẫn bị cuốn theo nhờ câu chuyện mẹ con, tình yêu và sự nghiệp đan xen.

Tuy hợp tác lần đầu nhưng cặp đôi Dương Tử - Hứa Khải được khen là hợp vai bất ngờ, tạo nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khiến mạng xã hội bùng nổ. Phim không chỉ có lượt view top đầu mà còn đạt mức rating vượt mức 1.7% trên CCTV.

5. Vụng Trộm Không Thể Giấu (Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn): 1,5 tỷ view

Vụng Trộm Không Thể Giấu chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của tác giả Trúc Dĩ, kể về cô nữ sinh Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) lỡ phải lòng bạn thân của anh trai là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn)

Mặc dù Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn có loạt tình tiết kinh điển bị chê là đã cũ nhưng vẫn được yêu thích nhờ diễn xuất tự nhiên của cặp đôi Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn và nhịp phim nhanh, cuốn hút. Lượt view 1,5 tỷ cũng chứng minh độ hot của Triệu Lộ Tư không hề giảm nhiệt dù phải đối đầu nhiều đối thủ nặng ký.

6. Khó Dỗ Dành (Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam): 1,32 tỷ view

Cặp đôi Bạch Kính Đình - Chương Nhược Nam mang đến một câu chuyện tình nhiều sóng gió, vừa đau vừa ngọt trong Khó Dỗ Dành. Tuy bị chê là dở ở nửa đầu vì tiết tấu chậm nhưng càng về sau, độ ngọt càng tăng khiến khán giả nghiện dần.

Khó Dỗ Dành chỉ nhận điểm Douban là 5.4 nhưng vẫn vươn lên vị trí dẫn đầu trong số phim ngôn tình hiện đại được xem nhiều nhất năm 2025, vượt xa các đối thủ cùng thể loại. Nhờ cú "chốt đơn" cảm xúc ở cuối, Khó Dỗ Dành được dân mạng gọi vui là bộ phim "càng xem càng khó dứt".