Là siêu phẩm hot nhất thế giới hiện tại, Avatar: Lửa Và Tro Tàn mang đến cho người xem những tình tiết mới về cuộc nội chiến người Na'Vi, cũng như sự phát triển về tâm tư và mối quan hệ của dàn trẻ nhà Sully. Trong đó, cô con gái Kiri được đạo diễn James Cameron gửi gắm nhiều hy vọng với pha nâng cấp tuyệt hảo, cùng với đó là mối quan hệ với Spider càng thêm khăng khít.

Trong phim, Kiri và spider cùng nhau phiêu lưu, vượt qua biết bao gian khổ, có giai đoạn bị tách ra nhưng rồi cùng nhau sát cánh trong trận chiến ở cuối phim. Spider cũng đã góp sức giúp cho Kiri kết nối thành công với mẹ Eywa, kích hoạt năng lực tâm linh của cô. Thế nhưng, điều gây chú ý nhất với khán giả khi xem Avatar 3 đó là khoảnh khắc Kiri và Spider trao nhau nụ hôn đầu tiên. Điều đáng nói hơn, đây vốn dĩ là tương tác giữa hai diễn viên vốn có độ tuổi lệch nhau hơn nửa thế kỷ, là Jack Champion (vai Spider, sinh năm 2004) và Sigourney Weaver (vai Kiri, sinh năm 1949). Xét về diễn viên ngoài đời là vậy, trong phim thì cũng không khác lắm khi Kiri là "hậu kiếp" của tiến sĩ Grace Augustine, người cũng lớn hơn Spider rất nhiều.

Cặp diễn viên lệch 55 tuổi đóng vai hai nhân vật yêu nhau trong Avatar 3

Chính vì vậy, tương tác mùi mẫn và mối quan hệ dần tiến đến yêu đương của Spider và Kiri trong Avatar: Lửa Và Tro Tàn khiến nhiều khán giả "nhức đầu". Có người đùa rằng không ngờ Spider là "phi công" đầu tiên của Pandora chứ không phải ai khác. Mặt khác, vẫn có cư dân mạng cho rằng Kiri vốn dĩ là nhân vật thiếu niên, ngang tuổi Spider nên tương tác của cả hai bình thường. Chỉ là việc Kiri được thể hiện bởi Weaver mới là nguyên do gây hoang mang.

Khán giả bình luận: - Trong phim mọi thứ đều bình thường cho đến khi tắt CGI. - Lúc xem ở rạp thấy cưng, về nhà suy nghĩ thấy đau đầu nhức óc. - Nghe giọng Kiri hơi già thấy cấn cấn, không hiểu sao bác James vẫn cho cô Weaver lồng tiếng. - Hồi bà đóng Alien thì bà là ước mơ của biết bao đàn ông trên thế giới đó. - Nghĩ đến cũng hơi nổi da gà nha...

Sinh năm 2004, Jack Champion đang là một trong những sao nam s10x đang lên của Hollywood, khi tham gia nhiều loạt phim lớn. Trước Avatar, Champion còn đóng loạt phim kinh dị Scream và từng góp một vai nhỏ trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Hiện tại, vai Spider của anh đang có vai trò vô cùng quan trọng, mở ra tiềm năng mới cho các phần Avatar 4 và 5.

Trong khi đó, Sigourney Weaver là sao nữ gạo cội đã có sự nghiệp trải dài 5 thập kỷ. Nổi tiếng với vai đả nữ Ripley trong loạt phim Alien, Weaver được xem là "nữ hoàng phim sci-fi" đời đầu, từng thắng nhiều giải thưởng danh giá như Quả cầu vàng, BAFTA, Grammy... So với Spider, vai Kiri còn có tầm quan trọng lớn lao hơn khi giờ đây, cô bé đã có mối liên kết bền vững với mẹ Eywa, có thể giúp sức được bố mẹ và người Na'Vi trong các trận chiến sắp tới.