Trong dòng chảy phim truyền hình Việt Nam, hình ảnh vua chúa, hoàng hậu từng nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Thế nhưng, nếu nhắc đến một Nam Phương Hoàng hậu để lại dấu ấn sâu đậm nhất, cái tên được đông đảo khán giả đồng thuận vẫn là Yến Chi trong Ngọn Nến Hoàng Cung. Vai diễn ấy không chỉ là cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của nữ diễn viên mà còn trở thành “khuôn vàng thước ngọc” cho mọi lần tái hiện Nam Phương Hoàng hậu về sau.

Do Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất, Ngọn Nến Hoàng Cung khắc họa giai đoạn đầy biến động cuối triều Nguyễn, xoay quanh số phận nhiều thăng trầm của Nam Phương Hoàng hậu - vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Giữa không gian hoàng cung nhuốm màu thời cuộc ấy, Yến Chi hiện lên đúng nghĩa như một ngọn nến: dịu dàng, đoan trang nhưng vẫn toát ra khí chất uy nghi, tĩnh tại. Hơn hai thập kỷ trôi qua, mỗi lần nhìn lại hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu trên màn ảnh, khán giả vẫn không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp đài các, sang trọng của Yến Chi - một vẻ đẹp tưởng như bước thẳng ra từ trang sử.

Từ thần thái, gương mặt cho đến giọng nói, mọi chi tiết ở Yến Chi đều hòa quyện hoàn hảo với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu. Cô không cần phô trương hay cường điệu, chỉ bằng ánh mắt trầm lắng và phong thái điềm đạm đã đủ truyền tải trọn vẹn sự cao quý, nỗi cô độc và chiều sâu nội tâm của một người phụ nữ đứng ở đỉnh cao quyền lực nhưng lại lẻ loi giữa dòng lịch sử.

Sinh năm 1967, Yến Chi vốn xuất thân là giảng viên sân khấu, sở hữu nền tảng học thuật vững vàng cùng tư duy nghệ thuật chín muồi. Chính điều đó giúp cô có lối diễn tiết chế, tinh tế, chú trọng chiều sâu hơn là hình thức. Ở Yến Chi, khán giả không thấy những biểu cảm phô diễn, mà là sự chắt lọc kỹ lưỡng trong từng ánh nhìn, từng câu thoại.

Ít ai biết rằng, khi nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, Yến Chi đang trong giai đoạn chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ. Giữa áp lực học thuật và một vai diễn lịch sử nặng ký, nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ đáng nể. Cô từng chia sẻ rằng bản thân đã đến hoàng cung để khấn nguyện, mong được “độ” để thể hiện trọn vẹn vai diễn. Với nhiều khán giả, sự linh ứng ấy dường như đã trở thành sự thật.

Sau khi phim lên sóng, truyền thông và công chúng đồng loạt dành cho Yến Chi danh xưng “Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh Việt”. Đó không chỉ là lời khen cho nhan sắc, mà còn là sự ghi nhận dành cho cách cô khắc họa thành công một người phụ nữ thông tuệ, nhân hậu nhưng chịu nhiều bi kịch trong vòng xoáy lịch sử.

Dù không tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất, Yến Chi vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng khó thay thế của dòng phim lịch sử Việt Nam. Hiện tại, cô gắn bó với con đường nghiên cứu và giảng dạy. Ở tuổi U60, nữ diễn viên năm nào đã trở thành Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nghệ thuật học, thường xuyên chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về diễn xuất và nghệ thuật trên mạng xã hội, tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau.