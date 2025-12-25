Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ “dậy sóng” trước một đoạn video ghi lại cảnh hôn nhau đầy mãnh liệt giữa Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết ngay giữa phố. Khoảnh khắc thân mật đến mức táo bạo của cặp đôi khiến không ít netizen phải đỏ mặt, đồng thời nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt bình luận bàn tán sôi nổi.

Cảnh hôn táo bạo của Ngao Thuỵ Bằng và Thẩm Vũ Khiết

Trong phim, Ngao Thụy Bằng vào vai Sầm Sâm - hình mẫu tổng tài điển hình của dòng ngôn tình: giàu có, lạnh lùng, ít nói nhưng sở hữu năng lực vượt trội. Nhân vật này mang trong mình quá khứ phức tạp khi bị tráo nhầm từ nhỏ, lớn lên trong áp lực và toan tính, từ đó hình thành tính cách trầm ổn, lý trí nhưng khép kín, khó mở lòng với người khác.

Đối lập với Sầm Sâm là Quý Minh Thư do Thẩm Vũ Khiết thủ vai - một đại tiểu thư hào môn chính hiệu, lớn lên trong nhung lụa và được cưng chiều từ bé. Nhân vật mang vẻ ngoài kiêu sa, quyến rũ, đôi lúc thể hiện rõ “bệnh công chúa”, nhưng sâu bên trong lại là người thẳng thắn, lương thiện và giàu tình cảm.

Câu chuyện của Bề Tôi Trung Thành bắt đầu bằng cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai con người tưởng chừng không có điểm chung. Vì những hiểu lầm chồng chất, Sầm Sâm và Quý Minh Thư dần trở nên xa cách, thậm chí ly thân suốt nhiều năm. Từ đó, mạch phim chuyển sang hành trình Sầm Sâm từng bước tháo gỡ khúc mắc, đối diện cảm xúc thật của bản thân và quyết tâm theo đuổi lại người vợ đã đánh mất.

Bộ phim có tên gốc Bất Nhị Chi Thần, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bất Chỉ Thị Khỏa Thái - cây bút quen thuộc với độc giả yêu thích ngôn tình hiện đại. Tác phẩm gây chú ý nhờ mô-típ “cưới trước yêu sau”, kết hợp yếu tố song cường và những màn tương tác tình cảm vừa ngọt ngào vừa bùng nổ, hứa hẹn sẽ tiếp tục khiến khán giả “đỏ mặt” không ít lần khi lên sóng.



