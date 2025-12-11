Gia Đình Trái Dấu hiện phát sóng vào các tối thứ 2, 3 và 4 hằng tuần trên VTV3. Bộ phim xoay quanh nhân vật ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện buộc phải nghỉ hưu sớm sau đợt sáp nhập, tinh giản biên chế. Không muốn vợ con lo lắng và sợ phụ kỳ vọng của họ hàng, ông chọn cách giấu kín chuyện mất chức. Tuy nhiên, những rắc rối liên tục ập đến: mối quan hệ căng thẳng với con trai lớn Đức về chuyện hôn nhân, khoản đầu tư thua lỗ của bà Ánh, áp lực từ nợ ngân hàng cùng kỳ vọng nặng nề từ gia đình ở quê.

Sau 6 tập phát sóng, Gia Đình Trái Dấu đang phải hứng nhiều ý kiến chê bai vì kịch bản bị đánh giá là phi lý và xa rời thực tế. Trong tập 6, vợ chồng ông Phi - bà Ánh lén lút đi làm shipper để có thêm thu nhập lo cho gia đình. Song, phần đông khán giả cho rằng tình tiết này không hợp lý: một cán bộ có thâm niên hàng chục năm, từng giữ chức trưởng phòng, chắc chắn vẫn nhận được mức trợ cấp đáng kể khi nghỉ hưu. Gia đình ông Phi lại sống trong ngôi nhà khang trang, có cả ô tô, nên việc phải chạy Grab Bike thay vì Grab Car bị cho là gượng ép để tạo bi kịch. "Cuộc sống của họ đâu đến mức khốn khó để phải đi làm shipper vất vả như vậy", nhiều người nhận xét.

Bên cạnh đó, tập 6 còn xuất hiện loạt chi tiết bị đánh giá là vô lý. Điển hình là cảnh ông Phi nhận đơn giao cây cảnh. Khi đến nơi, ông mới tá hỏa vì chậu cây quá lớn và cồng kềnh. Mặc dù từ chối, ông bị chủ cửa hàng dọa “không chở thì hủy đơn, cho 1 sao”. Cuối cùng, ông đành miễn cưỡng nhận đơn rồi gặp tai nạn, khiến chậu cây vỡ và phải đền tiền. Tuy nhiên, nhiều khán giả lập luận rằng khách hàng không thể đánh giá tài xế khi đơn đã bị hủy, việc chấm sao chỉ áp dụng với đơn hoàn tất. Chi tiết này bị đánh giá là thiếu hiểu biết về cách vận hành của ứng dụng đặt xe.

Tình huống ông Phi giao nhầm cà phê thay vì trà sữa cũng khiến người xem “cấn” không kém. Dù mọi đơn đều đặt qua app và có thông tin rõ ràng, ông vẫn khăng khăng cho rằng khách đặt cà phê, trong khi khách quả quyết mình đặt trà sữa. Cuối cùng, ông đành mang ba cốc cà phê về và nói dối vợ rằng “lâu ngày thèm nên mua uống”. Nhiều bình luận chỉ ra sự vô lý: nếu quán làm sai, tài xế có quyền trả lại; còn nếu khách đặt trà sữa, ứng dụng sẽ hiển thị rõ, không thể nhầm lẫn. Tình huống được cho là gượng ép nhằm tạo hài hước nhưng lại phản tác dụng.

Nhìn chung, các tình huống trong Gia Đình Trái Dấu bị đánh giá là thiếu thực tế, khi đạo diễn cố gắng tạo kịch tính bằng những chi tiết phóng đại. "Phim làm quá lên thôi chứ ngoài đời ai lại như thế", "Coi mà chỉ thấy bực", "Biên kịch sống trên sao Hoả à?"... là bình luận của khán giả.

Trước đó, nhân vật bà Ánh cũng gây tranh cãi kịch liệt vì cách hành xử cảm tính và thái quá. Ở một phân đoạn, bà Ánh khóc lóc gọi điện yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình về ngay lập tức. Tưởng có chuyện lớn, các con bà bỏ dở bài học và công việc, còn ông Phi phải rời cuộc họp quan trọng. Nhưng khi trở về, họ mới biết lý do khiến bà Ánh hoảng loạn chỉ là… thú cưng bị chết. Trước sự trách móc của chồng con, bà lại giận ngược, cho rằng họ “lạnh lùng” và “không thương mình”.

Bình luận của khán giả

Trong phân đoạn khác, khi phát hiện vết son trên áo ông Phi, bà Ánh lập tức kết luận chồng ngoại tình, khóc lóc ầm ĩ rồi kéo bạn thân đi đánh ghen mà không kiểm chứng thông tin.

Cách xây dựng nhân vật này khiến khán giả khó chấp nhận. Nhiều bình luận bày tỏ sự khó chịu: sự vô tư, hồn nhiên của bà Ánh đã vượt khỏi ranh giới hài hước để trở thành lố bịch. "Xem chưa được 5 phút phải tắt tivi vì bà Ánh", "Kịch bản đúng là thử thách sự kiên nhẫn", "45 tuổi mà ứng xử như trẻ con", khán giả phàn nàn.

Có thể thấy, Gia Đình Trái Dấu đang gặp vấn đề lớn về tính logic và sự chân thực trong xây dựng tình huống và nhân vật - yếu tố khiến bộ phim khó chiếm được sự đồng cảm từ người xem.