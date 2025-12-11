Trưa 11/12, Trấn Thành bất ngờ tung ra first look trailer cho dự án điện ảnh sắp ra mắt - Thỏ Ơi!!. Chỉ cách đó 1 hôm, nam nghệ sĩ đã công bố poster đầu tiên hé lộ nữ chính, người được cho là rapper Pháo. Qua đoạn trailer, không chỉ 1 mà có tận 2 nhân vật nữ và "bóng hồng" tiếp theo được Trấn Thành chiêu mộ là cô nàng LyLy. Thỏ Ơi!! cũng đánh dấu màn chào sân của nữ ca sĩ trong lĩnh vực diễn xuất.

Đối với cộng đồng yêu Vpop, LyLy là một cái tên không quá xa lạ khi cô là chủ nhân của không ít bản hit đình đám. Sở hữu lợi thế nhan sắc đẹp như AI, làn da trắng sứ cùng body siêu bén, LyLy sẽ là "loại gia vị" bí ẩn mang đến làn gió mới tới bộ phim. Nữ ca sĩ xuất hiện trong hơn nửa trailer khiến người hâm mộ nôn nóng chờ đợi vào màn thể hiện từ cô.

Trong khi đó, nhân vật đeo mặt nạ tên Thỏ, dù ai cũng biết chắc là Pháo qua màu giọng đặc trưng, vẫn bị Trấn Thành giấu nhẹm danh tính. Điều khiến netizen tranh luận tưng bừng là: ai đảm nhận vai nữ chính? Dễ nhận thấy LyLy có vai trò quan trọng, thậm chí "cầm cân nảy mực" giúp vạch trần bí ẩn đằng sau câu chuyện của Pháo. Dù vậy, Pháo vẫn là người nắm rõ sự thật, đồng thời cô nàng còn được ưu ái xuất hiện trên bìa poster, bộ phim cũng mang tên nhân vật của nữ rapper.

Ngoài ra, một số gương mặt được yêu thích trong showbiz Việt cũng góp mặt trong trailer như Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Cris Phan, Gil Lê, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều... không chỉ biến Thỏ Ơi!! thành một bữa tiệc toàn sao mà còn hứa hẹn tăng độ drama, kịch tính và hấp dẫn của bộ phim.

Ngay từ poster lẫn trailer, sắc đen cùng gam đỏ bí ẩn bao trùm, tạo nên không khí hồi hộp và có phần ma mị - đúng chuẩn hướng đi tâm lý và chính kịch mà Trấn Thành theo đuổi. Đoạn trailer lại mở ra bối cảnh náo nhiệt của một trường quay talk show. Lyly hóa thân thành host của chương trình ăn khách Chị Bờ Vai, bước vào sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả và sự chào đón nồng nhiệt từ ekip. “Bạn dám kể, tôi dám nghe” – khẩu hiệu của talk show – được dự đoán là điểm khởi phát cho loạt drama dồn dập. Câu nói đầy châm chọc của nhân vật do Pháp Kiều thủ vai: “Làm như nó sống 10 kiếp rồi nó tỉnh dậy lên đây làm show đó mẹ!” càng khiến khán giả tò mò về Chị Bờ Vai và những bí mật nằm sau chương trình.

Theo lời giới thiệu của Chị Bờ Vai, một khách mời “đặc biệt” xuất hiện với câu hỏi rụt rè: “Chị chỉ em cách để chia tay được không ạ?”, mở ra hướng diễn biến chính của phim. Sau đó, Trấn Thành lộ diện trong tạo hình gai góc, ánh mắt lạnh lùng, chất chứa oán hận - một hình ảnh hoàn toàn khác với những vai diễn trước đây của anh. Liên tiếp xuất hiện các khung hình cho thấy sự hung hăng, bùng nổ cảm xúc, từ la hét đến đập phá, đúng như lời tâm sự đầy hoảng sợ của cô gái về người đàn ông luôn “theo dõi, thao túng, dằn vặt” mình.

Thế nhưng, cô lại nghẹn ngào thú nhận: “Đâu có dễ để bỏ một người đang yêu mình hả chị?”. Tình tiết bất ngờ nối tiếp khi góc quay chuyển cảnh, để lộ vẻ lạnh lùng dưới chiếc mặt nạ thỏ của cô gái tưởng như yếu đuối lúc nãy, đẩy sự rùng mình lên cao độ. Câu hỏi đặt ra: ai mới là kẻ kiểm soát thực sự? Trailer khép lại với tiếng gọi “Thỏ ơi!!” và lời chất vấn của Chị Bờ Vai: “Ảnh có đánh em không?”, để lại sự tò mò kéo dài.

Nhịp dựng trailer thay đổi liên tục, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh dồn dập tạo cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở. Các góc quay cận gương mặt và chi tiết nhỏ được khai thác triệt để nhằm tăng thêm sự hồi hộp, khiến người xem khó đoán điều gì đang chờ phía sau. Dàn diễn viên xuất hiện trong first look đều tung ra nhiều sắc thái diễn xuất khác nhau, góp phần làm không khí thêm phần kịch tính và đậm chất drama, hứa hẹn hàng loạt tình tiết bất ngờ.