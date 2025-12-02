Đường đua phim Tết 2026 đang rất được khán giả mong đợi với sự trở lại của Trấn Thành cùng Thỏ Ơi!!. Tuy vẫn chưa hé lộ dàn diễn viên chính thức nhưng gần đây, cư dân mạng đã phát hiện một sao nam vốn dĩ sẽ góp mặt trong phim của Trấn Thành, nhưng rồi không thành.

Một nam diễn viên từ chối lời mời phim Tết của Trấn Thành

Chia sẻ trong một phỏng vấn, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy cho biết anh nhận được lời mời từ hai dự án phim trong dịp cuối năm 2025, đầu năm 2026 này. Trong số đó, phim Tết của Trấn Thành cũng đến tay nam diễn viên. Cơ duyên này nảy sinh sau khi Trấn Thành xem và ấn tượng với diễn xuất của Võ Điền Gia Huy trong Tiệm Ăn Của Quỷ. Thậm chí anh chàng tiết lộ đã đến buổi casting và đậu. Thế nhưng trước đó, Võ Điền Gia Huy đã nhận lời một dự án khác chính là Ai Thương Ai Mến của Thu Trang với lịch quay trùng lặp nên đành từ chối đàn anh.

Võ Điền Gia Huy không thể đóng phim của Trấn Thành

Phải đến khi Ai Thương Ai Mến tung trailer đầu tiên, khán giả mới phát hiện nam diễn viên tham gia. Tuy Ai Thương Ai Mến sẽ ra rạp vào dịp Tết Tây, tức ngày 1/1/2026, Thu Trang vẫn sẽ gia nhập đường đua phim Tết Nguyên đán qua dự án Mùi Phở đóng cùng NS Xuân Hinh. Đây là năm tiếp theo Thu Trang đối đầu trực tiếp với Trấn Thành dịp Tết, sau Nụ Hôn Bạc Tỷ vào đầu năm 2025.

Võ Điền Gia Huy trong Ai Thương Ai Mến

Về phần Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên đã có một năm 2025 thành công, thậm chí đạt đỉnh cao sự nghiệp về truyền hình lẫn điện ảnh. Anh chàng có hai dự án tham gia đạt trăm tỷ là Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu và Tử Chiến Trên Không. Ngoài ra, phim dài tập Tiệm Ăn Của Quỷ có anh đóng cũng đạt top 1 trending trên Netflix.