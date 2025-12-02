Cách đây không lâu, thông tin Đại Tiệc Trăng Máu 8 chuẩn bị ra mắt dịp lễ Giỗ Tổ và 30 tháng 4 năm 2026 khiến hội mọt phim đứng ngồi không yên. Gần 6 năm kể từ khi Tiệc Trăng Máu gây sốt phòng vé, tác phẩm lần này của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, đặc biệt khi bộ phim sẽ mang màu sắc tâm kinh dị, máu mẹ.

Teaser của Đại Tiệc Trăng Máu 8

Mới đây, ekip đã tung ra trailer hé lộ một chút về “hội bàn tròn” bao gồm nhiều gương mặt đình đám như Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê… Nổi bật nhân trong số hội bạn này phải kể đến Hứa Vĩ Văn. Nam thần màn ảnh diện lên trang phục “búng ra” vibe “trai tệ” ăn chơi, ngầu lòi với áo sơ mi hoa, mũ nồi, kính đen thời thượng.

Nổi tiếng với phong thái lịch lãm, điềm đạm, cách Hứa Vĩ Văn để lộ biểu cảm bí hiểm, khó đoán, thành công khơi dậy trí tò mò của người xem. Không chỉ vậy, Hồng Ánh - một trong những diễn viên chính trong phần 1 - gây sốc với hình ảnh mặt mũi đẫm máu, cảm xúc điên loạn khác xa so với những hình tượng bình thường.

Miu Lê cũng là nhân tố bí ẩn. Vai diễn nghịch ngợm, nhí nhố của cô đặt trong bối cảnh phim kinh dị như Đại Tiệc Trăng Máu 8 được dự đoán sẽ mang đến plot twist lớn. Vắng bóng khỏi màn ảnh một thời gian dài, Miu Lê nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ fan, đặc biệt khi cô đã sở hữu siêu phẩm trăm tỷ đồng Em Là Bà Nội Của Anh. Liên Bỉnh Phát sau giải Thị đế cũng là một gương mặt đáng chú ý.

Teaser của Đại tiệc trăng máu 8 còn gợi nhớ đến trò chơi công khai tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại từng xuất hiện trong bộ phim ăn khách Tiệc trăng máu năm 2020. Tuy nhiên, theo lời người phổ biến luật, trò chơi này giờ đây đã tiến hóa, trở thành một phiên bản sinh tồn đầy khốc liệt, kèm cảnh báo rằng kẻ thua cuộc có thể phải trả giá bằng mạng sống: “Đây không còn là trò chơi, mà là một cuộc chiến sinh tử.”

Trong quá trình quay, mỗi lần máy quay lia đến Hồng Ánh và cô chưa hoàn thành câu thoại, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đều hô “Cắt” và liên tục nhắc nhở cô diễn chưa tốt. Sau nhiều đúp quay, sự nhẫn nại cạn kiệt, “nữ hoàng màn ảnh” Hồng Ánh đã bùng nổ, vượt qua mọi giới hạn, thực hiện đòn phản kháng tàn bạo khiến đạo diễn bị thương ngay trước mặt các diễn viên khác.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn nhận định: “Đại tiệc trăng máu 8 không chỉ là một bộ phim, mà còn là sự phơi bày đầy tàn nhẫn những áp lực trên phim trường. Khi ranh giới giữa diễn xuất và bạo lực thực sự bị xóa nhòa, ai mới là nạn nhân thực sự trong cuộc chiến sinh tồn này? Liệu việc đạo diễn liên tục hô ‘Cắt’ có được coi là áp lực tâm lý và bạo hành tinh thần với một diễn viên kỳ cựu như Hồng Ánh hay không?”

First look trailer mang đậm sắc thái hài châm biếm lẫn kinh dị máu me, đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho khán giả. Kết thúc trailer, dàn diễn viên thảo luận về tựa đề Đại tiệc trăng máu 8 và nhắc đến “7 phần trước”. Vậy những phần trước là phim gì, có cần xem để hiểu phần 8 không, và giọng đọc hướng dẫn luật chơi trong trailer có phải là người đàn ông bí ẩn quay lưng, như trong poster hay không?