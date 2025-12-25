Kiêu Dương Tự Ngã - dự án ngôn tình đô thị được chờ đợi bậc nhất mùa cuối năm 2025, đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 22/12. Bộ phim quy tụ Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long, hai gương mặt trẻ sở hữu độ nhận diện cao cùng lượng người hâm mộ đông đảo. 2 ngày sau khi phát sóng, bộ phim đã chạm mốc 27.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, trở thành tác phẩm ngôn tình hiện đại Trung Quốc thành công nhất năm nay.

Được kỳ vọng là vậy, song chất lượng và diễn xuất lại là điều khiến khán giả cảm thấy khó hiểu. Một phân cảnh đang siêu viral trên MXH như tạt gáo nước lạnh vào dàn cast và ekip. Cụ thể, Nhiếp Hi Quang (Triệu Kim Mạch) đang loay hoay ở ngoài ban công thì nữ phụ đang đi dạo cùng Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long) bất ngờ hét lớn khiến Nhiếp Hi Quang trượt chân té ngã. Điều gây tranh cãi là cách quay slow motion như xu hướng làm phim ở thị trường Ấn Độ cùng lối diễn giả trân đã khiến cặp đôi chính nhận về không ít gạch đá.

Phân đoạn gây tranh cãi trên MXH

Dù có yếu tố chiếc cây cản lực, việc một người dùng tay và đầu gối để đỡ toàn bộ cơ thể đang rơi vẫn bị đánh giá là thiếu cơ sở khoa học, đặc biệt trong bối cảnh phim hiện đại. Nhiều ý kiến phân tích rằng, lực va chạm trong tình huống này đủ để gây chấn thương nghiêm trọng, trong khi trên phim, cả hai nhân vật gần như không chịu hậu quả đáng kể. Điều này khiến không ít người cho rằng ê-kíp đã quá dễ dãi với logic, làm giảm tính thuyết phục của câu chuyện.

Tranh luận càng trở nên sôi nổi khi câu hỏi về nguyên tác liên tục được nhắc đến. Nhiều độc giả xác nhận chi tiết này có xuất hiện trong tiểu thuyết gốc, thậm chí cách xử lý tình huống trên phim được cho là bám khá sát nguyên bản. Tuy nhiên, chính điều đó lại làm dấy lên ý kiến cho rằng, những mô-típ ngôn tình cũ khi đưa lên màn ảnh hiện đại đã không còn phù hợp, dễ tạo cảm giác lỗi thời và gượng ép. Không ít khán giả mỉa mai rằng những tình huống “thách thức vật lý” kiểu này đang ngày càng phổ biến trong phim ngôn tình Hoa ngữ.

Bên cạnh tranh cãi về tính hợp lý của tình huống, phản ứng hóa học giữa Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long cũng là yếu tố khiến phân cảnh này không tạo được hiệu ứng cảm xúc như kỳ vọng. Ở những khoảnh khắc đòi hỏi cao trào, khi nhân vật đứng giữa nguy hiểm và bản năng bảo vệ - ánh mắt, nhịp diễn và sự kết nối giữa hai diễn viên bị nhận xét là thiếu lực, chưa đủ để thuyết phục người xem tin vào cảm xúc đang diễn ra.

Nhiều ý kiến cho rằng Tống Uy Long vẫn giữ phong độ ngoại hình nhưng lối diễn khá an toàn, trong khi Triệu Kim Mạch lại chưa tạo được chiều sâu cảm xúc ở các phân đoạn then chốt. Cô nàng còn giữ biểu cảm gượng gạo, thiếu sự linh hoạt, chưa thể tạo được sự kết nối với bạn diễn.