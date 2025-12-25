Trấn Thành muốn được mời làm những bộ phim như Mưa Đỏ

Mới đây, Ai Là AI đã tung ra teaser tập 10 cùng sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám của showbiz Việt như Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát và Đỗ Nhật Hoàng. Dù chưa lên sóng chính thức, BTC đã hé lộ một vài phân đoạn đáng chú ý để tạo hiệu ứng truyền thông cho tập 10. Theo đó, đoạn video ghi lại cuộc hội thoại giữa Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn và Đỗ Nhật Hoàng đã thu về hơn 1,5 triệu view trong thời gian ngắn.

Cuộc hội thoại của Trấn Thành và Hứa Vĩ Văn cùng Đỗ Nhật Hoàng (Nguồn: coms.news_

Mở đầu cuộc trò chuyện, Trấn Thành gửi lời chúc mừng tới hai diễn viên khi cùng góp mặt trong Mưa Đỏ - bom tấn điện ảnh Việt gây sốt phòng vé với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng. Nam MC bày tỏ sự tò mò khi cho rằng bối cảnh chiến tranh trong phim phần lớn được hỗ trợ bằng công nghệ AI, đặt câu hỏi liệu các diễn viên có phải “tưởng tượng” nhiều khi diễn xuất hay không. Tuy nhiên, chia sẻ của Hứa Vĩ Văn lại khiến Trấn Thành không khỏi bất ngờ. Nam diễn viên tiết lộ:

"Diễn viên Mưa Đỏ hầu như được sống thật với bối cảnh thật. Khi tụi anh tiến vào bối cảnh thật ở thành cổ Quảng Trị, tụi anh cảm thấy không cần hoá thân quá nhiều cũng như diễn xuất. Bước vào thành cổ Quảng Trị, tụi anh như trở về thời điểm quá khứ rồi. Và không sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, dựng thật hết luôn".

Chia sẻ của Hứa Vĩ Văn khiến Trấn Thành trầm trồ xen lẫn bất ngờ, không ngừng tấm tắc. Anh nói: "Mình mà diễn như vậy thì quá thích luôn á, tại vì mình cảm nhận được cái tinh thần rất chân thật đó". Tiếp đó, Trấn Thành chuyển sang đặt câu hỏi cho Đỗ Nhật Hoàng về cường độ quay các cảnh chiến đấu trong phim. Nam diễn viên trẻ khiến cả trường quay “đứng hình” khi bật mí: "Một phân cảnh chiến đấu mà mọi người xem trên phim chỉ 2 phút thôi, thì em quay tầm 21 đêm. Mọi người muốn mỗi góc quay đều có những câu chuyện. Cho nên, mỗi đòn đánh, mỗi cú đấm, mỗi cái né đều phải quay lại rất nhiều".

Trấn Thành bày tỏ sự thán thúc trước quá trình ghi hình của các diễn viên cũng như ekip Mưa Đỏ. Anh chàng hào hứng cho biết: "Em cũng rất là thích có một ngày nào đó, tự nhiên có một cái đơn vị sản xuất nào họ mời mình tham gia những cái bộ phim đặc biệt như vậy, để mình được trải nghiệm. Tại vì với mình, nó ý nghĩa lắm, bởi vì không dễ gì mình có những cơ hội như vậy".

Đoạn hội thoại nhanh chóng nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ sự nể phục trước quy mô và mức độ đầu tư nghiêm túc của Mưa Đỏ, đồng thời dành lời khen cho sự chân thành, tinh tế trong cách dẫn dắt câu chuyện của Trấn Thành. Không ít khán giả cũng cho rằng, chỉ với vài phút teaser, Ai là AI tập 10 đã thành công khơi gợi sự tò mò và kỳ vọng lớn trước ngày lên sóng chính thức.