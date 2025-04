Một bom tấn trừ tà thuộc hàng “khủng” sẽ cập bến Việt Nam vào tháng 5/2025 là Đội Săn Quỷ (tên tiếng Anh: Holy Night: Demon Hunters). Do Im Dae Hee ngồi ghế đạo diễn kiêm chấp bút kịch bản, phim lấy bối cảnh Hàn Quốc thời hiện đại. Lúc này, một chuỗi án mạng thảm khốc đang làm rúng động dư luận lẫn khiến các cảnh sát phải vò đầu bứt tóc. Nghi ngờ vụ việc có liên quan tới giáo phái thờ quỷ cùng những thế lực siêu nhiên, tổ điều tra đã đưa ra quyết định cực kì táo bạo: Bật đèn xanh cho phép hội Holy Night can thiệp.

Trailer phim Holy Night: Đội Săn Quỷ

Với 3 thành viên chủ chốt gồm Bau (Ma Dong Seok), Sharon (Seohyun) và Kim Kun (David Lee), cái tên Holy Night khét tiếng trong giới trừ tà xứ kim chi không chỉ bởi độ can đảm, gan lì, mà còn vì phương châm tác nghiệp rất “điên”. Để trục xuất bọn ác quỷ về lại địa ngục, họ chẳng ngần ngại dùng đủ mọi cách từ dỗ ngọt, đàm phán thỏa hiệp, sử dụng công nghệ tân tiến đến thượng cẳng tay, hạ cẳng chân,…

Qua đoạn trailer dài 1 phút, Đội Săn Quỷ gây ấn tượng bằng bầu không khí vừa u ám, vừa kịch tính. Dù khai thác nhiều tình tiết chẳng xa lạ gì trong mắt cộng đồng fan kinh dị như chuyện tà giáo ở Hàn Quốc, quỷ ám, sát nhân biến thái,… tuy nhiên, đứa con tinh thần của đạo diễn Im Dae Hee vẫn tạo được điểm nhấn riêng.

Không tập trung vào khía cạnh đức tin tôn giáo hay mấy nghi lễ tâm linh giống phần đông phim trừ tà Châu Á hiện nay, tác phẩm ghi điểm nhờ kết hợp yếu tố ma mị rùng rợn với hành động dồn dập, nghẹt thở. Khi lũ quỷ ngày càng trở nên táo bạo, thì người đi săn chúng cũng thế. Vì vậy, mỗi cuộc chạm trán giữa hội Holy Night và thế lực bóng tối hứa hẹn đầy ắp cảnh chiến đấu nảy lửa.

Đặc biệt, màu sắc hài hước cũng được đạo diễn Im Dae Hee khéo cài cắm vào Đội Săn Quỷ. Những pha tung hứng duyên dáng của bộ ba trừ tà sẽ mang lại tiếng cười nhẹ nhàng, đồng thời giúp làm dịu tâm trí người xem sau hàng loạt cú hù dọa thót tim lẫn đuổi bắt gay cấn.

Ngoài các phân đoạn thanh tẩy ác ma mãn nhãn, trailer Đội Săn Quỷ còn hé lộ dàn diễn viên nổi tiếng. Đánh đấm chán chê mấy băng đảng tội phạm (4 phần phim Round Up) lẫn đám quái vật hung hãn ngoài hành tinh (The Eternals, 2021), ông chú cơ bắp Ma Dong Seok khiến khán giả thích thú khi chuyển sang làm thầy pháp trừ tà. Sở hữu năng lực thương hiệu “vả đâu chết đó”, nhân vật do anh đảm nhận chính là khắc tinh của lũ vong linh cứng đầu. Đây được dự đoán sẽ lại là một bom tấn nữa trong sự nghiệp huy hoàng của ông hoàng phòng vé Ma Dong Seok.

Trước lúc đồng hành cùng nam tài tử họ Ma trục quỷ, Seohyun và David Lee đã chứng tỏ thực lực qua loạt series, tác phẩm truyền hình chất lượng. Nếu cựu thành viên nhóm nhạc nữ SNSD từng chinh phục trái tim người xem qua Người Tình Ánh Trăng (2016), Trộm Tốt Trộm Xấu (2017); thì David Lee cũng bỏ túi cho mình kha khá dự án có rating thuộc hàng top như Tầng Lớp Itaewon (2020) hay Trò Chơi Con Mực mùa 2 (2024)…

Đội Săn Quỷ (Holy Night: Demon Hunters) khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 09/05/2025 với hai phiên bản phụ đề và lồng tiếng.