Sau khi tạo nên cơn sốt phòng vé tại Nhật Bản, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã chính thức đổ bộ rạp Việt và tạo nên những hiệu ứng lan tỏa chưa từng thấy. Không chỉ lập kỷ lục phim anime chiếu rạp đầu tiên ở Việt Nam thu về tới 30 tỷ đồng chỉ qua các suất chiếu sớm, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành còn trở thành bộ phim anime chạm mốc 50 tỷ nhanh nhất trong lịch sử phòng vé Việt.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vừa chiếu đã "càn quét" mọi nền tảng mạng xã hội và thiết lập kỷ lục doanh thu chưa từng có

Theo số liệu từ Box office Việt Nam, tính đến sáng ngày 16/8 phim đã thu về hơn 63 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày công chiếu. Trước đó trên mạng xã hội, nhiều khán giả còn than thở vì không thể tranh vé xem phim vì mức độ cạnh tranh quá khốc liệt. Với tốc độ lan tỏa nhanh chóng mặt, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành được kỳ vọng sẽ còn lập nên nhiều kỷ lục tại rạp Việt trong thời gian tới.

Doanh thu ấn tượng của phim sau 1 ngày công chiếu

Lý giải cho sự thành công và sức hút của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, nhiều ý kiến nhận định chương truyện này có quy mô và cảm xúc lớn hơn rất nhiều so với các phần trước. Trong đó, việc xây dựng câu chuyện phía sau kẻ phản diện Thượng Huyền Tam (Akaza) đã giúp khán giả có thể hiểu và cảm thông hơn cho nhân vật.

Câu chuyện phía sau nhân vật được xây dựng chỉn chu, gây ấn tượng với người xem

Ngoài ra, phim còn mang đến trải nghiệm thị giác độc áo với phần hình ảnh mãn nhãn và cảnh chiến đấu được dàn dựng công phu. Được biết, đội ngũ Studio Ufotable đã xây dựng lại hoàn toàn mô hình 3D cho Vô Hạn Thành với độ chi tiết cực kỳ cao. Ngay từ những phân cảnh tiên, khán giả phải choáng ngợp trước chuyển động sắc nét, chân thực đến từng chi tiết nhỏ của phim.

Bối cảnh chính của phim được xây dựng kỹ lưỡng, mang đến cảm giác choáng ngợp

Trên mạng xã hội, không ít người nhận định Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành thật sự là một bộ anime hoàn hảo đến mức không có chỗ nào để chê. Thậm chí, không ít khán giả còn khẳng định sẽ đi xem lại lần 2 vì trải nghiệm quá tuyệt vời mà bộ phim mang đến.

Một số bình luận của khán giả: - Tuyệt đối điện ảnh luôn - Phải đi xem lại lần 2 mới thỏa mãn - Đoạn hồi tưởng của Akaza làm mình tốn nửa bịch khăn giấy - Mong 2027 để xem tiếp quá - Khuyên mọi người nên xem IMAX nha, đỉnh thiệt sự

Khán giả không ngớt lời khen ngợi dành cho phim

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành khởi đầu bằng việc toàn bộ Đội Diệt Quỷ bị cuốn vào đại bản doanh cuối cùng của Muzan Kibutsuji. Tại đây, các thành viên phải chạm trán trực tiếp với những Thượng Huyền mạnh nhất, tạo nên cuộc chiến bùng nổ mạnh mẽ và kịch tính, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.