Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Quá khứ bi thương của ác quỷ khiến khán giả “quay xe”

Qua Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành (Tựa gốc: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle), các nhân vật phe quỷ bỗng nhiên khiến "dân tình" quay xe bởi câu chuyện quá khứ bi thương không kém ai.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành xoay quanh chương cuối của bộ truyện gốc khi Muzan mở cổng đến Vô Hạn Thành và kéo toàn bộ các thành viên Sát Quỷ Đoàn vào để tiêu diệt tất cả. Cuộc chiến cuối cùng bùng nổ mạnh mẽ giữa các Trụ Cột và Thượng Huyền khi Trùng Trụ Kochou Shinobu đụng độ Thượng Huyền Nhị Doma còn Tanjiro Kamado và Thủy Trụ Tomioka Giyuu chạm trán Thượng Huyền Tam Akaza.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành là bữa tiệc thị giác mãn nhãn cùng câu chuyện cảm xúc.

Bên cạnh những màn combat nảy lửa, đồ họa hoành tráng và kỹ xảo mãn nhãn, thứ mà Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành khiến người xem mê mẩn chính là câu chuyện phía sau lũ Thượng Huyền. Trong mắt Sát Quỷ Đoàn, chúng là chỉ những con quỷ khát máu nhưng thực chất, mỗi nhân vật đều có câu chuyện quá khứ bi kịch khác nhau.

Trong các phần phim trước, chúng ta căm ghét Thượng Huyền Tam Akaza vì tính cách hổ báo, xem thường kẻ khác. Gã cũng chính là người giết chết Viêm Trụ Rengoku trong phần Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận. Nhưng phải đến Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, khán giả mới nhận ra thì ra Akaza "liêm" từ trước đến nay.

Quá khứ đau buồn của Thượng Huyền Tam được hé lộ trong phim.

Gã vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, cha bệnh nặng, không còn người thân chăm sóc. Vì thế mà Akaza phải đi ăn trộm để mua thuốc cho cha. Những biến cố cuộc sống ập đến liên tục khiến một đứa trẻ 11 tuổi phải trở nên mạnh mẽ, cứng rắn để chống chọi đòn roi của kẻ khác. Từ đó mà Akaza trở nên căm ghét sự yếu đuối, luôn muốn bản thân trở nên mạnh hơn.

Thời gian qua đi, cậu nhóc ngày nào cuối cùng cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi trong võ đường của một người thầy tốt bụng. Thế nhưng, bi kịch vẫn không buông tha cậu và đẩy Akaza vào đường cùng. Để rồi cậu bị Muzan "lừa" biến thành quỷ. Nhiều năm trôi qua, quá khứ ấy tưởng chừng rơi vào quên lãng để rồi một lần nữa lại trỗi dậy khi Akaza đại chiến Tanjiro và Thủy Trụ Giyuu.

Thượng Huyền Nhị Doma cũng có bi kịch riêng.

Xen kẽ giữa trận chiến, những hoài niệm đau đớn về thời gian còn làm con người của Akaza trỗi dậy như chút nhân tính cuối cùng còn sót lại. Cái kết của Thượng Huyền Tam khiến người xem phải rơi nước mắt vì xét cho cùng, gã đáng thương là đáng trách khi đã bị con người vùi dập quá nhiều, ký ức đã phai tàn chỉ còn chấp niệm phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người yêu thương là còn lại. Akaza theo đuổi sức mạnh mà dường như quên mất mục đích của mình.

Bên cạnh Akaza, câu chuyện quá khứ của Thượng Huyền Nhị Doma cũng được hé lộ. Gã lại là bi kịch của một đứa trẻ thông minh, sinh ra trong cảnh giàu sang. Doma từ bé đã được tôn thờ như Đấng cứu thế của giáo phái khiến gã dần sinh ra ác niệm. Doma và Akaza như hai mảnh ghép đối lập, cùng thành quỷ nhưng xuất thân trái ngược với những bi kịch cũng chẳng hề giống nhau. Để rồi tựu chung lại, cả hai cùng trải qua nỗi đau và chịu khuất phục trước số phận để bước sang ngã rẽ hoàn toàn khác.

Phim là một trải nghiệm đỉnh cao cho fan anime.

Nhìn chung, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành không là bữa tiệc thị giác, giải trí mãn nhãn và còn đầy cảm xúc đến từ các nhân vật. Mỗi chi tiết nhỏ như một gia vị mang đến tổng thể bộ phim hội tụ đủ các yếu tố để cả fan lẫn người xem bình thường phải choáng ngợp và thưởng thức đến phút cuối cùng.

