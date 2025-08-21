Hiện tại, rất khó để tìm được một bộ phim cổ trang Trung Quốc vừa hay vừa đủ sức bùng nổ như Tử Dạ Quy. Bộ phim ngôn tình cổ trang này không chỉ phá vỡ nhiều kỷ lục trong năm 2025 mà còn khiến khán giả mê mẩn cặp chính bùng nổ visual cùng nội dung khá mới mẻ.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của Phúc Hoa Tử, Tử Dạ Quy xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa Vũ Trinh quận chúa và chàng đạo sĩ Mai Trục Vũ. Vũ Trinh vốn là một quận chúa xinh đẹp, kiêu kỳ, nổi tiếng ăn chơi và lại mang thân phận yêu quái mèo, đồng thời còn là thủ lĩnh của các yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ. Trái ngược hoàn toàn, Mai Trục Vũ là đệ tử của Thường Hi Cung, một đạo sĩ chuyên bắt yêu. Sự đối lập này tạo nên một mối quan hệ vừa kịch tính vừa ngọt ngào, để rồi từ thù thành duyên, hai người viết nên chuyện tình đáng nhớ.

Ngay từ khi chưa phát sóng, Tử Dạ Quy đã chứng minh sức hút khủng với thành tích 5 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent - con số cao nhất nền tảng trong năm nay. Nhiệt độ ngày đầu phát sóng cũng lên tới con số 24.000, đưa Tử Dạ Quy thành phim có nhiệt độ ngày đầu cao nhất 2025. Chỉ sau hai ngày chiếu, con số đã vượt mốc 26.000, tiếp tục duy trì đà tăng. Chưa kể phim cũng có những thành tích cao khác, tiêu biểu như chỉ số phim chiếu mạng top 1 trên Vlinkage, cặp chính cũng cũng lần lượt chiếm top 1 và 2 ở mảng chỉ số nhân vật. Ở khía cạnh chiêu thương, phim cũng cho thấy tiềm năng khi trung bình mỗi tập xuất hiện khoảng 7 quảng cáo. Đây là minh chứng cho thấy sức ảnh hưởng của bộ phim.

Phim hiện đã phá mức nhiệt 26000

Xét về nội dung, nhịp phim được đánh giá khá nhanh, dễ cuốn hút khán giả ngay từ đầu. Cách xây dựng tình tiết xen lẫn giữa yếu tố kỳ ảo và lãng mạn ngọt ngào giúp bộ phim giữ được sự hấp dẫn xuyên suốt. Khán giả không phải chờ quá lâu mới thấy được cao trào hay sự phát triển tình cảm của cặp đôi chính. Đặc biệt, kỹ xảo và trang phục đều được đầu tư chỉn chu, không rơi vào cảnh đầu voi đuôi chuột thường gặp ở nhiều phim chiếu mạng. Từ tập đầu cho đến các tập sau, chất lượng hình ảnh và kỹ thuật vẫn giữ nguyên sự hoành tráng, chứng tỏ ekip thực sự đầu tư chỉn chu cho dự án.

Cặp đôi Hứa Khải - Điền Hi Vi được đánh giá là hợp đôi và đáng yêu, có chemistry tự nhiên, không gượng ép. Cặp chính chính chắc chắn sẽ là điểm níu kéo khán giả suốt cả hành trình phim. Các nhân vật phụ tuy chưa có nhiều đất diễn để gây ấn tượng mạnh, nhưng tổng thể vẫn tròn vai, hỗ trợ tốt cho mạch truyện. Với những ai tìm kiếm một bộ phim nặng tính phá án hay đấu trí căng thẳng, Tử Dạ Quy chỉ đáp ứng được khoảng 40%. Nhưng nếu khán giả đến để thưởng thức một tác phẩm ngôn tình kết hợp kỳ ảo thì bộ phim này chắc chắn là lựa chọn hợp lý.

Hiện tại sau những ngày đầu lên sóng, Hứa Khải đang là cái tên hot nhất của dự án. Mỗi lần nam diễn viên xuất hiện là khán giả lại “náo loạn”. Vẻ đẹp của Hứa Khải trong phim được đánh giá là cực phẩm, kết hợp giữa nét nam tính mạnh mẽ và khí chất thư sinh nho nhã. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến khí chất đạo sĩ lạnh lùng, tất cả đều khiến người xem như bị hút hồn. Đây cũng là yếu tố giúp bộ phim không chỉ hấp dẫn về nội dung mà còn khiến khán giả nghiện vì nhan sắc quá đỗi ấn tượng của nam chính.

Tóm lại, Tử Dạ Quy xứng đáng là một trong những bộ phim cổ trang hot nhất Trung Quốc trong năm 2025. Từ thành tích kỷ lục, nội dung ổn định, kỹ xảo, trang phục chỉn chu cho đến diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính, tất cả đều góp phần tạo nên cơn sốt. Với một Hứa Khải “đẹp khủng khiếp” và chemistry ngọt ngào cùng Điền Hi Vi, bộ phim chắc chắn sẽ còn làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trong nhiều tuần tới.