Sau khi loạt ảnh hồi nhỏ được chia sẻ lại và trở thành meme hot, nam ca sĩ SOOBIN mới đây lại một lần nữa viral trên các nền tảng mạng xã hội với lý do không ai ngờ tới. Cụ thể, một hình ảnh trong bộ phim hot nhất Trung Quốc hiện tại - Sinh Vạn Vật đã được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và cư dân mạng thì cho rằng người trong ảnh đích thị là... SOOBIN.

Bức ảnh đang viral khiến SOOBIN bị nhắc tên

Người xuất hiện trong bức ảnh này là nhân vật Ninh Tố Tố, em gái của nữ chính Ninh Tú Tú (Dương Mịch) trong Sinh Vạn Vật. Vốn là cô gái ngây thơ, trong sáng, là con địa chủ lại có mối tình đẹp nhưng cuộc đời không dễ dàng với Tô Tô khi ngày cưới của cô lại hóa thảm kịch, cuộc sống sau đó khổ hạnh không kém gì chị gái mình.

Trong bức hình đang viral, Tô Tô đang khóc lóc, mếu máo và khán giả giật mình khi ở khung hình này, Tô Tô thực sự trông y hệt SOOBIN Hoàng Sơn. Nhiều người cho rằng SOOBIN đã sang Trung Quốc đóng phim, thậm chí còn giả gái. Thực tế, người đảm nhận vai Ninh Tô Tô là nữ diễn viên trẻ Hình Phi, người nổi tiếng bởi gương mặt khả ái và nét diễn rất tự nhiên, cân được nhiều thể loại vai khác nhau.

Bình luận của cư dân mạng

Diễn viên Hình Phi trong Sinh Vạn Vật

Dĩ nhiên không hề có chuyện SOOBIN đóng phim Trung Quốc thế nhưng hình ảnh này vẫn đang rất viral. Nhiều người thích thú, thậm chí là mong chờ biết đâu trong tương lai, SOOBIN thực sự đóng phim, thậm chí là có những dự án hợp tác quốc tế. Trong quá khứ, SOOBIN cũng đã từng một vài lần thử sức với công việc diễn xuất như trong YOLO, thậm chí còn từng có vai chính trong phim điện ảnh YOLO. Đáng tiếc khi dự án này thất bại ngoài phòng vé, màn thể hiện của SOOBIN cũng không mấy được quan tâm. Sau thất bại này, SOOBIN không có thêm dự án điện ảnh nào nữa.

SOOBIN vẫn chủ yếu nổi tiếng với vai trò ca sĩ

Về Sinh Vạn Vật, đây là bộ phim đang cực hot tại Trung Quốc, rating chiếm vị trí top 1 đài CCTV-8 trong năm 2025. Phim gây ra cơn sốt tại nhiều quốc gia châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Trong lần tái xuất này, Dương Mịch được đánh giá rất cao về diễn xuất, lần đầu tiên khán giả thấy nữ diễn viên thể hiện xuất sắc vai trò của mình tới vậy. Trong phim, Dương Mịch vào vai Ninh Tú Tú, vốn là con gái địa chủ nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn, nhất là sau khi cô kết hôn với người mình yêu. Giữa bối cảnh nông thôn đầy biến động, Tú Tú không chỉ bảo vệ gia đình mà còn là lá chắn, là người đứng ra đòi quyền lợi cho những người nông dân nghèo khổ.