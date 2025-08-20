Sau buổi ra mắt đầu tiên ở Hà Nội, nhận được nhiều lời khen từ khán giả, ekip bộ phim Mưa Đỏ đã có tiếp tục ra mắt truyền thông, báo chí và các khán giả sự kiện công chiếu đầu cầu TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh ekip làm phim với đầy đủ dàn cast chính bao gồm Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn,... thì sự kiện còn có sự góp mặt của không ít những gương mặt nổi tiếng. Đặc biệt Hứa Vĩ Văn dù đã ở độ tuổi 50 nhưng khi xuất hiện cùng dàn nam thần trẻ của phim, có những người kém mình ngót nghét 20 tuổi, thì vẫn nổi bật bởi phong thái, diện mạo của mình.

Toàn cảnh thảm đỏ ra mắt Mưa Đỏ

Hứa Vĩ Văn

Nam chính Đỗ Nhật Hoàng

Steven Nguyễn

Lê Hạ Anh

Đình Khang

Hoàng Long

Nguyễn Hùng

Thân Thúy Hà

Yến Nhi

Bên cạnh dàn sao khoe visual của dàn cast thì sự góp mặt của hội nam thanh nữ tú trên thảm đỏ cũng khiến khán giả dậy sóng. Nàng thơ Ngọc Xuân nổi bần bật dù diện trang phục kín đáo, làm tóc và trang điểm đơn giản. Năm vừa qua, Ngọc Xuân bất ngờ nổi lên như một hiện tượng nhờ vai diễn trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình giúp cô được tung hô như thế hệ nàng thơ mới của showbiz Việt. Bên cạnh đó, những cái tên như Otis Nhật Trường, Trần Nghĩa, Kim Tuyến,... cũng khiến thảm đỏ nóng hơn.

Ngọc Xuân

Otis Nhật Trường và nam diễn viên Mưa Đỏ - Lâm Thanh Nhã

Kim Tuyến

NS Cát Phượng

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

Trần Nghĩa tới ủng hộ đồng nghiệp

Siêu mẫu Hà Anh

NS Mỹ Uyên