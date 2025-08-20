Mưa Đỏ (2025)

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter

LỆ AN - ẢNH: VIẾT THANH - CLIP: TEAM SỰ KIỆN, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:31 20/08/2025
Thảm đỏ ra mắt phim Mưa Đỏ ở TP.HCM có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Sau buổi ra mắt đầu tiên ở Hà Nội, nhận được nhiều lời khen từ khán giả, ekip bộ phim Mưa Đỏ đã có tiếp tục ra mắt truyền thông, báo chí và các khán giả sự kiện công chiếu đầu cầu TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh ekip làm phim với đầy đủ dàn cast chính bao gồm Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn,... thì sự kiện còn có sự góp mặt của không ít những gương mặt nổi tiếng. Đặc biệt Hứa Vĩ Văn dù đã ở độ tuổi 50 nhưng khi xuất hiện cùng dàn nam thần trẻ của phim, có những người kém mình ngót nghét 20 tuổi, thì vẫn nổi bật bởi phong thái, diện mạo của mình.

Toàn cảnh thảm đỏ ra mắt Mưa Đỏ

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 1.

Hứa Vĩ Văn

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 2.

Nam chính Đỗ Nhật Hoàng

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 3.

Steven Nguyễn

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 4.

Lê Hạ Anh

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 5.

Đình Khang

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 6.

Hoàng Long

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 7.

Nguyễn Hùng

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 8.

Thân Thúy Hà

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 9.

Yến Nhi

Bên cạnh dàn sao khoe visual của dàn cast thì sự góp mặt của hội nam thanh nữ tú trên thảm đỏ cũng khiến khán giả dậy sóng. Nàng thơ Ngọc Xuân nổi bần bật dù diện trang phục kín đáo, làm tóc và trang điểm đơn giản. Năm vừa qua, Ngọc Xuân bất ngờ nổi lên như một hiện tượng nhờ vai diễn trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình giúp cô được tung hô như thế hệ nàng thơ mới của showbiz Việt. Bên cạnh đó, những cái tên như Otis Nhật Trường, Trần Nghĩa, Kim Tuyến,... cũng khiến thảm đỏ nóng hơn.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 11.

Ngọc Xuân

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 12.

Otis Nhật Trường và nam diễn viên Mưa Đỏ - Lâm Thanh Nhã

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 13.

Kim Tuyến

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 14.

NS Cát Phượng

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 15.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 16.

Trần Nghĩa tới ủng hộ đồng nghiệp

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 17.

Siêu mẫu Hà Anh

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 18.

NS Mỹ Uyên

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hứa Vĩ Văn U50 vẫn lấn át hội nam thần, 1 nàng thơ đẹp quá mức thách thức mọi filter- Ảnh 19.

Bạch Công Khanh

