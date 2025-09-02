Trấn Thành ngả mũ trước Mưa Đỏ

Những ngày này, ngoài sự kiện đại lễ Quốc Khánh 2/9 thì mạng xã hội Việt còn ngập tràn những thông tin về bộ phim Mưa Đỏ. Trấn Thành cũng vì vậy mà trở thành cái tên được khá giả nhắc đến rất nhiều bởi Mưa Đỏ đang lần lượt vượt qua thành tích của những bộ phim trăm tỷ mà Trấn Thành từng trình làng. Mới đây nhất, phim đã vượt qua thành tích của Bộ Tứ Bảo Thủ (về doanh thu trong năm 2025) và Mai (về doanh thu kỷ lục trong 1 ngày). Rất nhiều khán giả đặt niềm tin rằng Mưa Đỏ rồi sẽ nhanh chóng vượt qua cả Bố Già lẫn Mai để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Mới đây nhất, đúng vào sáng ngày 2/9, Trấn Thành đã đăng tải dòng trạng thái về đại lễ của dân tộc và nhắc cả về Mưa Đỏ, bộ phim phù hợp nhất với bầu không khí cả nước những ngày này. Theo đó, Trấn Thành thực sự ngỡ ngàng trước chất lượng của phim, nhấn mạnh đây là một tác phẩm hay, hoành tráng, chỉn chu và đặc biệt là "HAY NHẤT" trong những bộ phim về lịch sử, chiến tranh Việt Nam mà anh từng xem. Thậm chí Trấn Thành còn phải thốt lên "hay quá" ít nhất 20 lần trong rạp và vỗ tay 1 phút sau khi phim kết thúc. Đặc biệt, Trấn Thành cũng kêu gọi mọi người cùng đi xem tác phẩm này và tin chắc mọi người cũng có cảm nhận giống mình.

Trấn Thành chia sẻ cảm xúc về ngày Quốc Khánh và đặc biệt nhắc tới Mưa Đỏ

Cụ thể dòng chia sẻ của Trấn Thành về bộ phim Mưa Đỏ: Mấy ngày hôm nay, Trấn Thành liên tục bận việc ghi hình cho bộ phim Tết của mình năm nay nên thật sự không còn thời gian để làm gì khác. Tối hôm qua, có đúng 1 ngày nghỉ nên tôi vội chạy ngay ra rạp xem bộ phim hot nhất hiện nay Mưa Đỏ thì… tôi thật sự ngỡ ngàng về chất lượng và độ “wow” của một bộ phim về cách mạng và chiến tranh của Việt Nam mà lại được làm hay, hoành tráng và chỉn chu đến như thế! Thật sự, cái gì hot cũng có lý do! Tôi phải vô thức thốt lên “hay quá” ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả một phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật, quý vị ạ! Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mình như cùng sống chung trong cảm giác bom đạn khốc liệt ngày đó. Bác DOP quay phim này xuất sắc đến mức, qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm ấy đã dũng cảm và kiên cường như thế nào trong việc bảo vệ thành Quảng Trị. Không nói ngoa, nhưng đây là bộ phim lịch sử về chiến tranh Việt Nam “HAY NHẤT” mà Trấn Thành từng xem cho đến thời điểm này (ý kiến cá nhân của Trấn Thành thôi ạ). Quý vị hãy ra rạp xem thử đi! Chắc chắn sẽ cùng suy nghĩ với Trấn Thành thôi!

Việc Trấn Thành chia sẻ về một bộ phim Việt Nam hoặc nước ngoài trên trang cá nhân của mình là điều không quá hiếm nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên, anh bày tỏ thái độ ngả mũ thán phục trước một tác phẩm như vậy. Trấn Thành đặc biệt khen đạo diễn - người kể chuyện hay đến mức khiến anh như sống trong cảm giác bom đạn và DOP (đạo diễn hình ảnh) - người khiến anh cảm nhận được nỗi đau và sự đựng của những lính trẻ. Cảm xúc này của Trấn Thành có lẽ cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều người, chính bởi vậy nên khi xem phim, vô số khán giả đã không cầm được nước mắt, như cảm nhận được rõ nỗi đau, sự mất mát của cha ông ta ngày xưa.

Trước Trấn Thành, hàng loạt nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ, khen ngợi và kêu gọi khán giả đi xem Mưa Đỏ. Có thể thấy hiếm khi nào lại có một tác phẩm tạo được nên sự đồng lòng, hưởng ứng tuyệt đối từ người dân Việt Nam tới vậy. Với sức ảnh hưởng hiện tại, cùng chờ đợi xem Mưa Đỏ sẽ còn tiếp tục càn quét phòng vé ra sao và làm nên những kỷ lục đáng nể nào.