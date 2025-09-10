Selena Gomez gây sốc visual trước thềm đám cưới: Xinh đẹp sắc sảo khó tin

Trong những ngày gần đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Selena Gomez khi cô liên tục xuất hiện với phong thái của một người phụ nữ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Hình ảnh mới nhất của cô tại New York đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, không chỉ bởi vẻ ngoài rạng rỡ mà còn vì sự thay đổi đáng kinh ngạc ở một chi tiết.

Selena Gomez chọn tông đỏ rực rỡ, xuất hiện với với 2 chiếc váy ôm sát cơ thể, làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Giọng ca sinh năm 1992 trang điểm đôi môi đỏ mọng cùng tông màu váy, tạo nên một vẻ ngoài đằm thắm, chín chắn đầy cuốn hút. Nhưng đôi chân của Selena Gomez mới thực sự là chi tiết khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Đôi chân cô trong loạt ảnh này trông thon gọn, săn chắc và thẳng tắp bất ngờ, hoàn toàn khác với hình ảnh nhiều lần bị soi vì bắp chân to hay thiếu thon gọn trước đây. Nhìn vào đôi chân nuột nà này, nhiều người phải "dụi mắt không tin nổi" và dành lời khen ngợi không ngớt cho sự thay đổi tích cực về vóc dáng của cựu công chúa Disney.

Selena Gomez vừa có màn xuất hiện gây chú ý khi bước xuống từ chiếc xe sang trọng giữa phố. Nữ ca sĩ – diễn viên chọn cho mình chiếc váy đỏ rực rỡ ôm dáng, thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng.

Đi kèm là đôi giày cao gót ton-sur-ton và kính râm đen cá tính, tạo nên hình ảnh vừa quyến rũ vừa bí ẩn.

Chiếc đầm đỏ ngắn kết hợp với đôi giày cao gót đỏ mũi nhọn đã tôn lên tối đa lợi thế hình thể của nữ ca sĩ.

Đôi chân Selena Gomez trong loạt ảnh này trông thon gọn, săn chắc và thẳng tắp bất ngờ, hoàn toàn khác với hình ảnh nhiều lần bị soi vì bắp chân to hay thiếu thon gọn trước đây.

Nhìn vào đôi chân nuột nà này, nhiều người phải "dụi mắt không tin nổi" và dành lời khen ngợi không ngớt cho sự thay đổi tích cực về vóc dáng của cô.

Màn lộ diện lần này của Selena Gomez không chỉ khẳng định nhan sắc "lên hương" mà còn cho thấy cô đang vô cùng hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời.

Diện mạo này được nhiều fan nhận xét là “chuẩn dâu mới”, trưởng thành và đầy khí chất.

Nữ ca sĩ chọn màu môi đỏ mọng, tôn lên nhan sắc yêu kiều xinh đẹp và tông xuyệt tông với váy

Đôi chân của Selena Gomez hiện giờ quả nhiên là "một trời một vực" so với trước đây

Sau 2 năm hẹn hò, Selena Gomez - Benny Blanco được cho là sẽ tổ chức đám vào tháng 9 tới đây. Đến nay, địa điểm và thời gian tổ chức đám cưới đều chưa được hé lộ vì lý do an ninh. Cặp đôi hy vọng ngày trọng đại sẽ diễn ra ấm cúng, riêng tư và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Lễ cưới được cho là chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Họ đã gửi thư mời đến 1 số người bạn, bao gồm cả Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Lịch trình của các khách mời nổi tiếng cũng tương tự. Selena - Benny đã gặp khó khăn khi xếp lịch đám cưới khớp theo lịch trình dày đặc của cô bạn thân nổi tiếng Taylor Swift: "Selena không tổ chức đám cưới chỉ để đón Taylor, nhưng cô ấy muốn Taylor tham dự và rất mong Taylor có thể đi cùng Travis".

Được biết, cặp đôi tăng cường an ninh cho đám cưới bởi có rất nhiều khách mời hạng A. Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới. Lực lượng an ninh đang được triển khai gấp rút vì Selena Gomez - Benny Blanco không thể hoãn ngày cưới do quá bận rộn.

Cặp đôi đình đám showbiz sắp về chung 1 nhà



