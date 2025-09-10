Phát ngôn “10 giờ tối không được đi uống với bạn khác giới” của Song Joong Ki gây tranh cãi, netizen lại gọi tên Song Hye Kyo

Trong một chương trình truyền hình gần đây, nam diễn viên Song Joong Ki bất ngờ được hỏi: “Nếu sau khi kết hôn, vợ anh đi uống rượu với bạn khác giới sau 10 giờ tối, anh có chấp nhận không?”

Tài tử Hậu duệ mặt trời đáp thẳng thắn: “10 giờ tối thì nên đi ngủ rồi” .

Câu trả lời ngắn gọn nhưng hàm ý rõ ràng: Anh không thể chấp nhận việc bạn đời đi nhậu với “bạn khác giới” quá khuya.

Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng quan điểm của Song Joong Ki là bình thường, phản ánh mong muốn của phần đông đàn ông trong hôn nhân – đề cao sự an toàn, chung thủy và tránh rắc rối. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến chỉ trích anh “gia trưởng”, “quá kiểm soát”, cho rằng ngay cả vợ chồng cũng cần có khoảng trời tự do và sự tin tưởng lẫn nhau.

Netizen khơi lại hôn nhân đổ vỡ với Song Hye Kyo

Phát ngôn tưởng chừng đơn giản này lại khiến tên tuổi Song Hye Kyo – vợ cũ của Song Joong Ki – bất ngờ bị kéo vào cuộc tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng: “Nghe anh ta nói vậy, mới thấy Song Hye Kyo ly hôn là đúng” .

Trước đó, cặp đôi Song – Song từng là biểu tượng tình yêu sau siêu phẩm Hậu duệ mặt trời (2016). Họ kết hôn trong sự chúc phúc của hàng triệu fan, nhưng chỉ sau 1 năm 8 tháng chung sống đã tuyên bố ly hôn, không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào.

Sau ly hôn, Song Joong Ki nhanh chóng tái hôn cùng nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders và đã có hai con. Trong khi đó, Song Hye Kyo vẫn tập trung vào sự nghiệp, gặt hái thành công vang dội với The Glory và liên tục góp mặt trong các dự án lớn.

Sự khác biệt trong lựa chọn đời sống – một bên khao khát mái ấm gia đình, một bên mải miết với sự nghiệp – được nhiều netizen đem ra mổ xẻ, nhất là sau phát ngôn mới nhất của Song Joong Ki.

Góc nhìn về hôn nhân và sự khác biệt

Thực tế, hôn nhân của hai ngôi sao đình đám này từng được ngưỡng mộ bởi ngoại hình đẹp đôi và danh tiếng ngang tầm. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là những khác biệt sâu xa về tính cách và kỳ vọng.

Có suy đoán cho rằng Song Joong Ki mong muốn một cuộc sống gia đình ổn định, trọn vẹn con cái, trong khi Song Hye Kyo lại chưa sẵn sàng cho thiên chức làm mẹ vì quá bận rộn với sự nghiệp. Bằng chứng là trong suốt thời gian chung sống, cả hai không có con, nhưng chỉ hai năm sau tái hôn, Song Joong Ki đã có đủ “nếp tẻ”.

Dù vậy, đó vẫn chỉ là suy đoán từ bên ngoài. Sự thật đằng sau một cuộc hôn nhân chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Từ phát ngôn “10 giờ tối không được đi uống với bạn khác giới” đến làn sóng bàn tán kéo theo hôn nhân cũ với Song Hye Kyo, có thể thấy rằng mọi chi tiết liên quan đến Song Joong Ki vẫn luôn nhạy cảm. Dẫu vậy, điều quan trọng hơn cả là cả hai ngôi sao giờ đây đều đã có con đường riêng: một người viên mãn với mái ấm, một người rực rỡ với sự nghiệp.

Suy cho cùng, hạnh phúc hôn nhân không có công thức chung. Điều quan trọng là tìm được người có cùng quan điểm sống và biết tôn trọng tự do của nhau.