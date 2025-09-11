Lam Khiết Anh từng là nàng "ngọc nữ" được yêu mến bậc nhất của làng phim ảnh TVB những năm 1980. Cô ghi dấu ấn qua những bộ phim đình đám như Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Đại Thoại Tây Du phần 1 và 2, Đại Thời Đại, Nghĩa Bất Dung Tình…

Xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời của Lam Khiết Anh lại là chuỗi những ngày buồn bã và bi kịch, bị "yêu râu xanh" Cbiz xâm hại, mắc bệnh tâm thần và ra đi trong cô độc ở tuổi 55.

Mới đây, một người tự nhận là đã công tác trong giới phim ảnh mười mấy năm, biết rất nhiều bí mật showbiz (tạm gọi là cô A) đã lên tiếng hé lộ về lùm xùm cưỡng dâm chấn động một thời. Cô A cho biết kẻ đã làm hại đời Lam Khiết Anh có thế lực rất lớn. Vào ngày định mệnh đó, gã "râu xanh" nói phét rằng có thể chinh phục nàng "ngọc nữ" một cách dễ dàng nên đã gọi cả đám bạn bè đến chứng kiến, trong đó có cả một người bạn của cô A.

Thế nhưng Lam Khiết Anh kiên quyết nói không với "quy tắc ngầm", thậm chí còn đá kẻ thủ ác một cái, muốn tìm cách thoát thân. Kết quả, nữ diễn viên chân yếu tay mềm này chẳng thể chống chọi lại được tên "râu xanh" và nhận cái kết đầy tức tưởi.

Bạn của cô A bàng hoàng khi chứng kiến cảnh xâm hại giữa thanh thiện bạch nhật nhưng không dám lên tiếng hay can thiệp vì sợ hãi trước thế lực của "ông lớn", chỉ đành bất lực rời đi, coi như chưa từng nhìn thấy điều gì.

Nhan sắc xinh đẹp của nàng "ngọc nữ' đình đám một thời. Tiếc thay, cuộc đời của Lam Khiết Anh có quá nhiều bất hạnh, từng bị "ông lớn" Cbiz cưỡng hiếp.

Ngoài ra, cô A cho biết, sau biến cố khủng khiếp, Lam Khiết Anh trao nhầm trái tim cho một kẻ trăng hoa, thường xuyên "ăn nem ăn chả" sau lưng nữ diễn viên. Thậm chí ban đầu, dù biết đối phương đã có bạn gái, Lam Khiết Anh vẫn như thiêu thân đâm đầu vào lửa, chấp nhận làm "bé ba" để được ở bên chàng. Tiếc thay sau cùng, nàng "ngọc nữ" TVB lại bị phụ bạc, ruồng bỏ đầy đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lam Khiết Anh hoàn toàn suy sụp, rơi vào điên loạn, thân tàn ma dại.

Sau cú sốc cực lớn, Lam Khiết Anh lại bị phụ bạc tình cảm.

Cô rơi vào điên loạn khiến dân tình vô cùng xót xa.

Những thông tin do cô A tiết lộ khiến dân tình bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ vẻ thương cảm cho cái kiếp "hồng nhan bạc mệnh", đồng thời chỉ trích cực gắt những kẻ đã hại đời Lam Khiết Anh.

Có nguồn tin cho biết, những gã "râu xanh" xấu xa kia là "đại ca" của showbiz xứ Cảng Đặng Quang Vinh (đã mất) và diễn viên gạo cội Tăng Chí Vỹ. Tuy nhiên, giờ đây, khi Lam Khiết Anh đã yên nghỉ, Tăng Chí Vỹ vẫn chưa trả giá cho hành vi sai trái khiến netizen vô cùng phẫn nộ.

Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là thông tin từ một phía của cô A, chưa rõ thực hư thế nào nên chẳng thể vội kết luận được.

Nguồn: 163