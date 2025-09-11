Vào ngày 10/9 (giờ Mỹ), nữ rapper đình đám Cardi B bất ngờ đăng 1 thông báo quan trọng lên Instagram. Cardi B cho biết cô sẽ tổ chức loạt fan meeting tại nhiều thành phố ở Mỹ. Tại đây, chủ nhân bản hit WAP sẽ gặp gỡ, giao lưu và chụp ảnh với các fan. Điều kiện tham dự là chỉ cần mua 1 album mới AM I THE DRAMA? có giá 10 USD (phiên bản phòng xử án) và 15 USD (phiên bản đĩa than) từ cửa hàng tổ chức sự kiện. Như vậy, chỉ cần bỏ ra 270.000 - 400.000 đồng là fan đã có thể gặp mặt nữ rapper có 9 đề cử và 1 giải Grammy này.

Trong video, Cardi B cũng không quên "cà khịa" hãng đĩa Atlantis Records cắt giảm ngân sách tiếp thị album, khiến cô chỉ còn 50 USD (1,3 triệu đồng) để quảng bá. Rapper sinh năm 1992 quyết định tự bán album bằng cách mở fan meeting với giá siêu hời này. "Đây sẽ là buổi gặp gỡ tuyệt vời nhất từ trước đến nay" - Cardi B hứa hẹn với fan. Cô cũng nửa đùa nửa thật "năn nỉ" fan mua album, bằng cách nói hãng đĩa sẽ đưa cô trở lại Bronx làm vũ nữ thoát y nếu album không thành công.

Cardi B thông báo gặp gỡ fan với điều kiện chỉ cần mua 1 album mới AM I THE DRAMA? từ cửa hàng tổ chức sự kiện

Khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước cơ hội gặp siêu sao toàn cầu với mức giá cực hời, chỉ 270.000 - 400.000 đồng

Không ai có cách bán album độc lạ hơn Cardi B

Cụ thể lịch fan meeting của Cardi B

Dù đây có thể là chiêu trò bán album nhưng cơ hội gặp Cardi B bằng xương bằng thịt với mức giá siêu hời vẫn là thật. Động thái tiếp thị khôn ngoan của Cardi B nhanh chóng gây bão mạng, nhận được "cơn mưa" lời khen: "Tôi thích nghệ sĩ nhận ra họ vắng bóng quá lâu và đến lúc kết nối lại với người hâm mộ", "Thật tuyệt vời khi cô ấy không ngồi yên chờ album tự tiêu thụ. Tôi trân trọng nỗ lực của cô ấy", "Đây là cách nghệ sĩ từng quảng bá album, đó là cách tuyệt vời để tương tác với fan và tạo ra sự gắn kết" ... Nhiều nghệ sĩ khác cũng "thả tim" ủng hộ video thông báo này của Cardi B như Viola Davis, Tyla, Meghan Trainor, Coi Leray, Normani, Ayra Starr, 2 Chainz, Anitta...

Trước đó, Cardi B cũng khiến dân tình xôn xao khi... đem album ra đường bán. Cô đã cầm 2 bó nhang, trải bạt bày biện đĩa cả CD và đĩa than rồi rao bán chúng trên vỉa hè ở New York (Mỹ). Trong đoạn video được ghi lại, Cardi B hài hước nói: "Hãng đĩa của tôi bảo tôi phải ra đường tự bán album này đó các bạn". Hình ảnh Cardi B rao bán album đậm chất "chợ trời", bình dân và gần gũi này nhanh chóng lan truyền khắp MXH. Trên nền tảng X, chỉ sau 30 phút đăng tải, video quảng bá album độc lạ của Cardi B có hơn 4 triệu lượt xem. Các khán giả bày tỏ sự thích thú, gọi Cardi B là "bà hoàng cơ hội", "nữ hoàng tấu hề", "rapper cợt nhả nhất lịch sử Hollywood" khi dám tự tin làm điều khác biệt và lạ kỳ.

Cardi B đem album bày ra vỉa hè...

... rồi đốt nhang và bán!

Cardi B có tên thật là Belcalis Marlenis Almánzar, sinh năm 1992. Cô từng làm vũ nữ thoát y, thừa nhận chuốc thuốc và cướp tiền những khách hàng nam trong câu lạc bộ đêm. Năm 2015, rapper này bước chân vào làng nhạc. Tên tuổi cô bứt phá nhanh chóng với bản hit Bodak Yellow (2017) - ca khúc đưa Cardi B trở thành nữ rapper solo đầu tiên trong gần 20 năm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, album đầu tay Invasion of Privacy (2018) giúp cô giành giải Grammy cho Album rap xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Cardi B thường xuyên gây ra tranh cãi vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc, bất lịch sự cùng hành vi bạo lực.

Cardi B là rapper tài năng nhưng cũng đầy tranh cãi của làng nhạc USUK

