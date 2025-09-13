Vào ngày 9/9, cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) gây chấn động khi thông báo họ đã bắt tạm giam hình sự nữ diễn viên Sở Dật Nam và bạn trai Chủ tịch công ty TNHH Đầu tư Khoa Thụy Thiên Thành. Cả 2 bị cáo buộc giao dịch nội gián. Đến tối 12/9, trong 1 chương trình pháp luật thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh, cơ quan chức năng đã công bố hình ảnh tra còng số 8 vào tay Sở Dật Nam.

Vụ bắt giữ diễn ra tại nhà riêng của Sở Dật Nam từ vài tháng trước. Cơ quan chức năng đã tìm thấy địa điểm Sở Dật Nam lẩn trốn. Họ liền dẫn đội và mang theo lệnh bắt giữ khẩn đến để đưa nữ diễn viên về đồn. Trước đó, trong quá trình điều tra, Sở Dật Nam nhiều lần phớt lờ cuộc gọi của điều tra viên, thay đổi số điện thoại di động và bỏ trốn khỏi địa phương.

Video cảnh sát bắt giữ Sở Dật Nam được công bố trên truyền thông

Nữ diễn viên này đã lẩn trốn trong quá trình điều tra

Theo báo cáo điều tra, Sở Dật Nam đã được anh người yêu Chủ tịch tiết lộ thông tin nội bộ về việc tái cấu trúc doanh nghiệp. Sau khi có được tin mật thuộc giới thương nghiệp, Sở Dật Nam đã thực hiện các giao dịch chứng khoán để trục lợi. Ai ngờ, vụ tái cấu trúc này đổ bể khiến cô vừa mất trắng 5 triệu NDT (18,5 tỷ đồng), vừa bị lộ tẩy hành vi phạm pháp và vướng vòng lao lý. Theo Điều 180 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người bị kết tội có hành vi giao dịch nội gián trong đầu tư kinh doanh sẽ đối mặt với mức án 5-10 năm tù giam.

Tờ QQ tìm hiểu được, Sở Dật Nam gần đây đã bị xét xử. Ở phiên tòa đầu tiên, cô bị tuyên án hơn 2 năm tù giam. Tuy nhiên, nữ diễn viên này đã nộp đơn kháng cáo xin giảm án. Tòa đã ấn định ngày phúc thẩm dành cho bản án của Sở Dật Nam.

Gần đây, cô bị tuyên án hơn 2 năm tù giam nhưng đã nộp đơn kháng cáo xin giảm án

Sở Dật Nam sinh năm 1988. Năm 2004, cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn làm "Em bé Olympic", sang Athens (Hy Lạp) để biểu diễn trong tiết mục dài 8 phút thuộc lễ bế mạc Thế vận hội Olympic. Đến năm 2007, Sở Dật Nam chính thức showbiz đóng phim. Cô từng đảm nhận vai phản diện Kim Na Na trong bộ phim thần tượng Cùng Ngắm Mưa Sao Băng (Vườn Sao Băng bản Trung, với Trịnh Sảng và Trương Hàn). Năm 2012, Sở Dật Nam rút khỏi ngành giải trí, dừng đóng phim không rõ nguyên nhân.

Theo tờ Sohu, trước khi bị bắt cùng bạn trai Chủ tịch, Sở Dật Nam từng bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc xử phạt 400.000 NDT (1,36 tỷ đồng) vì hành vi nội gián và thao túng thị trường. Với việc 2 lần phạm tội kinh tế và có hành vi bỏ trốn, nữ diễn viên Sở Dật Nam nhiều khả năng không được hưởng khoan hồng.

Cuộc đời của Sở Dật Nam trượt dài

Nguồn: Sina, Sohu