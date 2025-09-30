Nicole Kidman và Keith Urban chia tay sau 19 năm chung sống

(Ảnh: Page Six)

Trang Page Six xác nhận Nicole Kidman và Keith Urban đã chia tay sau 19 năm chung sống. Theo nguồn tin riêng của trang này: "Đôi khi, các mối quan hệ cứ thế mà đi đến hồi kết", Nicole Kidman "không muốn chia tay và đang cố gắng cứu vãn mọi thứ".

Trong khi đó, theo trang TMZ, nhiều nguồn tin cho biết vợ chồng Nicole đã sống ly thân "từ đầu mùa hè này". Trang này đưa tin Nicole Kidman đang chăm sóc hai con Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi).

"Kidman đang cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này kể từ khi Keith ra đi" - nguồn tin cho biết.

Theo trang TMZ, Keith Urban được cho là đã chuyển khỏi nhà riêng ở Nashville, Tennessee và mua nhà riêng ở cùng thành phố. Hiện vẫn chưa rõ liệu cả hai có đang lên kế hoạch ly hôn hay không.

Quay ngược lại thời gian, vào tháng 6 vừa qua, Keith Urban đã trở thành tâm điểm chú ý khi anh đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn qua Zoom - khi được hỏi về cảm xúc của mình trước những cảnh quay tình tứ nóng bỏng của Nicole với Zac Efron trong bộ phim "A Family Affair" của Netflix năm 2024.

Nicole và Keith Urban kết hôn vào ngày 25 tháng 6 năm 2006 - gần một năm sau khi cả hai lần đầu gặp nhau tại buổi dạ tiệc G'Day USA vào tháng 1 năm 2005. Trước đó, Nicole đã kết hôn với Tom Cruise và cuộc hôn nhân của cả hai kéo dài từ năm 1990 đến năm 2001. Cô và nam diễn viên "Top Gun" có chung hai con nuôi là Bella (hiện 32 tuổi) và Connor (30 tuổi).