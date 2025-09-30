Son Ye Jin cũng có ngày đi tàu điện ngầm, nghèo đến thế này rồi sao?

Vào ngày 28/9, Son Ye Jin bất ngờ đăng ảnh chen chúc trên tàu điện ngầm cùng 1 số người quen. Nữ diễn viên đội mũ, đeo khẩu trang để che giấu danh tính giữa chốn đông người.

Bức ảnh này lập tức khiến cư dân mạng vô cùng kinh ngạc, bởi thông thường người nổi tiếng đều đi xe riêng để đảm bảo sự an toàn và riêng tư. Việc Son Ye Jin đi tàu điện ngầm làm dấy lên nhiều suy đoán liệu cô đang quay phim, hay thậm chí là... nghèo đến mức phải đi phương tiện công cộng rồi.

Son Ye Jin gây kinh ngạc khi đi tàu điện ngầm thay vì xe riêng

Hóa ra lý do thực sự khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Được biết, Son Ye Jin cùng người quen đã đi xem Lễ hội Pháo hoa Thế giới Seoul 2025. Có đến hơn 1 triệu khách đổ đến khu vực công viên Hangang Yeouido. Lượng người khổng lồ khiến các con đường xung quanh tê liệt, gần như không thể sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng phải đi phương tiện công cộng.

Fan không khỏi thích thú khi thấy dù che gần hết khuôn mặt, ánh mắt cười đặc trưng của Son Ye Jin vẫn bừng sáng. Ở toa tàu đông người, cô cũng không bị nhận ra. Khán giả khen ngợi bà xã Hyun Bin đón nhận tình huống bất khả kháng một cách duyên dáng thay vì phàn nàn và ngưỡng mộ vẻ dịu dàng của cô.

Gần đây, Son Ye Jin đánh dấu sự trở lại với ngành công nghiệp điện ảnh bằng bộ phim No Other Choice, được phát hành vào ngày 24/9. Cô còn tham gia nhiều sự kiện, chương trình bên lề khác để quảng bá bộ phim. Tại đây, nữ diễn viên cởi mở chia sẻ nhiều điều về đời sống riêng tư, cuộc hôn nhân với Hyun Bin - điều trước nay cô chưa từng làm.

Son Ye Jin vừa tái xuất với phim No Other Choice

Son Ye Jin có tên thật là Son Eon Jin, sinh ngày 11/1/1982, là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được mệnh danh là "ngọc nữ điện ảnh" và "quốc bảo nhan sắc" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tài năng diễn xuất đa dạng. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2000 với vai nhỏ trong phim Secret Tears, sau đó nhanh chóng nổi tiếng qua các bộ phim tình cảm lãng mạn như The Classic (2003), Summer Scent (2003), A Moment to Remember (2004) và April Snow (2005), giúp cô trở thành biểu tượng "tình đầu quốc dân".

Son Ye Jin đã tham gia hơn 20 bộ phim và series truyền hình, chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất tinh tế, từ vai ngây thơ đến những nhân vật phức tạp, thậm chí cả cảnh quay nhạy cảm mà không cần diễn viên đóng thế. Cô liên tục lọt top Forbes Korea Power Celebrity 40 từ 2019-2022, chứng tỏ sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hàn.

Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin vào ngày 31/3/2022 tại Seoul sau khi công khai hẹn hò năm 2021 – mối tình bắt nguồn từ bộ phim Crash Landing on You. Họ được gọi là "cặp đôi vàng" của showbiz Hàn nhờ "phản ứng hóa học" bùng nổ trên màn ảnh và đời thực. Họ có một cậu con trai có biệt danh là Alkong, sinh tháng 11/2022.

Son Ye Jin thường giữ đời sống gia đình kín đáo nhưng thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, như gọi chồng là "mình ơi" trên chương trình YouTube. Cô từng tiết lộ tình cảm với Hyun Bin lớn dần từ phim Hạ Cánh Nơi Anh và làm mẹ đã giúp cô "mở rộng trái tim" hơn, ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và gia đình.

Với hơn 26 năm trong nghề, Son Ye Jin không chỉ là biểu tượng sắc đẹp mà còn là nguồn cảm hứng về sự kiên trì và trưởng thành.

Son Ye Jin có cả đời tư hạnh phúc và sự nghiệp thành công

