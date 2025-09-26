Son Ye Jin dành 200% năng lượng cho con

Son Ye Jin trên trường quay của phim "No Other Choice". (Ảnh: Son Ye Jin Instagram)

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Hàn Quốc vào đầu tuần này tại LHP Busan lần thứ 30, Son Ye Jin đã chia sẻ về những thách thức của việc làm mẹ. Cô nói: "Sau khi làm mẹ, tôi đã dành 200% năng lượng cho con mình. Không chỉ có hạnh phúc đâu vì chăm sóc con cái đồng nghĩa với quầng thâm dưới mắt và không bao giờ có thể ngừng nghỉ. Và điều đó khiến tôi nhận ra việc nuôi dạy con cái thực sự khó khăn như thế nào, và tôi đã có được sự tôn trọng sâu sắc đối với những người mẹ khác".

Tuy nhiên, mặc dù yêu thích vai trò làm mẹ, nhưng Son Ye Jin cũng khẳng định việc trở lại trường quay đã mang lại cho cô sức sống mới.

"Ngay cả việc lên xe đi làm cũng khiến tôi hạnh phúc" - nữ diễn viên nói - "Những khoảnh khắc yên tĩnh, sự căng thẳng và niềm vui khi diễn xuất, và được làm việc cùng những diễn viên kỳ cựu xuất sắc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn là lo lắng".

Cũng trong cuộc trò chuyện, Son Ye Jin thể hiện niềm hạnh phúc khi kết hôn với Hyun Bin. Cô nói rằng cuộc sống của một cặp đôi với Hyun Bin đơn giản hơn nhiều người nghĩ. Khi các phóng viên hỏi về phản ứng của Hyun Bin với bộ phim mới của cô, Son Ye Jin cho biết: "Chúng tôi là một cặp đôi tuyệt vời, giữa chúng tôi không có lời khen. Anh ấy chỉ nói: "Làm tốt lắm". Sau đó, chúng tôi bận nói chuyện với khách mời nên không có thời gian chia sẻ suy nghĩ. Có lẽ chúng tôi sẽ nói chuyện ở nhà về những gì đã làm tốt và những gì có thể làm tốt hơn".

Suy ngẫm về việc làm mẹ đã thay đổi quan điểm diễn xuất của mình như thế nào, Son Ye Jin cho biết: "Thật khó để nói rằng tôi đã trở nên sâu sắc hơn hay trưởng thành hơn một cách rõ ràng, nhưng quan điểm của tôi chắc chắn đã khác".

"Trước đây, công việc chỉ là công việc, và tôi tiếp cận nó với tinh thần trách nhiệm. Nhưng sau khi trở thành cha mẹ, tôi nhận ra rằng chỉ cần vượt qua một ngày an toàn là hạnh phúc" - Son Ye Jin nói tiếp - "Tôi đã học được cách không thúc ép bản thân quá mức, không đo lường mọi thứ theo những tiêu chuẩn khắt khe. Tôi nghĩ những cảm xúc đó sẽ thể hiện trong diễn xuất của tôi".

Những khoảnh khắc thảnh thơi trong cuộc sống thường nhật được Son Ye Jin chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: Son Ye Jin Instagram)

Cuộc phỏng mới này không phải lần đầu tiên Son Ye Jin nói về cuộc sống của cô khi trở thành một người mẹ cũng như niềm hạnh phúc khi làm vợ của Hyun Bin. Trong cuộc họp báo Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN) vào tháng 7 năm ngoái, Son Ye Jin cũng đã có những chia sẻ về sự nghiệp cũng như niềm hạnh phúc khi làm mẹ.



Vào thời điểm đó, Son Ye Jin đã nói: "Tôi có cảm giác như bước vào một chương mới trong cuộc đời. Trước đây công việc là toàn bộ thế giới của tôi. Tôi gần như đắm chìm vào công việc mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng hiện tại thì những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như nhìn thấy con mình ăn ngoan, ngủ ngon cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Một ngày trôi qua bình yên cũng là hạnh phúc. Làm mẹ thật khó khăn nhưng lại cũng là một hành trình đầy cảm xúc. Tôi hạnh phúc khi được cùng con lớn lên mỗi ngày".

Những điều thú vị trong cuộc sống sau màn ảnh được Son Ye Jin chia sẻ.

"Tôi dành hai năm qua chủ yếu cho bản thân bao gồm kết hôn, sinh con và chăm sóc con cái. Các diễn viên có xu hướng ích kỷ, nhưng tôi đoán tôi đã mở rộng tầm nhìn và trái tim tôi hơn sau khi sinh con. Đó là khoảng thời gian khiến tôi quên mất mình là diễn viên" - Son Ye Jin nói tiếp - "Khi bắt đầu diễn xuất, tôi phải tự mình tìm hiểu mọi thứ vì không biết gì và không có ai giúp đỡ. Nó giống như khi tôi trở thành mẹ. Nhiều người thực sự xử lý những việc khó khăn như vậy rất dễ dàng. Cá nhân tôi, nó mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Rồi đột nhiên, tôi tự hỏi mình nên đóng loại vai nào và diễn như thế nào, rồi quyết định rằng tôi sẽ sử dụng những cảm xúc này, lần đầu tiên tôi trải nghiệm, trong diễn xuất".

Cô nói thêm: "Đối với mỗi phụ nữ, việc kết hôn giống như bước vào một thế giới mới. Có rất nhiều việc phải làm và lo lắng. Trước đây tôi chỉ quan tâm đến diễn xuất, du lịch và tập thể dục nhưng bây giờ, tôi phải ghi lại mọi thứ để theo dõi".

"Cảm giác ổn định khi có gia đình đã trở thành mục tiêu của tôi và mong muốn con tôi lớn lên khỏe mạnh cũng đã thay đổi cách tôi nhìn thế giới. Tôi hy vọng nhiều người sẽ kết hôn và sinh con nếu có thể. Đó không phải là điều dễ dàng nhưng đáng giá".