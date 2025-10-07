Miu Lê "vứt bỏ" Em Xinh Say Hi

Miu Lê đang trở thành tâm điểm MXH vì một phát ngôn. Cụ thể, tối 6/10, trong broadcast cá nhân trên Instagram, Miu Lê bất ngờ trải lòng, mong khán giả gọi mình là “Miu Lê” hoặc “Miu”, không kèm thêm cụm từ nào phía trước. “Hành trình Em Xinh đã kết thúc rồi, mình trở lại là Miu Lê thui nhen ạ.”

Phát ngôn gây xôn xao của Miu Lê

Phát ngôn nhanh chóng lan truyền và tạo nên cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc Miu Lê khẳng định tên tuổi độc lập là điều bình thường với một nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động. Tuy nhiên, thời điểm Miu Lê phát ngôn lại có phần nhạy cảm. Concert Em Xinh Say Hi sắp diễn ra đêm thứ 2 tại Mỹ Đình, thời gian này, các FC và nghệ sĩ vẫn ra sức kêu gọi mua vé ủng hộ concert. Một số ý kiến cho rằng việc Miu Lê muốn bỏ "Em Xinh" khỏi tên của mình có thể khiến khán giả yêu mến chương trình cảm thấy hụt hẫng, nhất là khi Em Xinh Say Hi được xem là bệ phóng giúp tên tuổi Miu Lê phủ sóng trở lại.

Hai phát ngôn tiếp theo của Miu Lê vào rạng sáng 7/10

Đến rạng sáng 7/10, Miu Lê đã thu hồi các tin nhắn cũ và đăng tải nội dung khác nhằm làm rõ quan điểm. Miu Lê viết: “M (pv: Miu) có đọc 1 bài bạn kia trách M bạc bẽo vì M nói là muốn người ta gọi M là Miu Lê. Ý của bạn ấy là M phủ nhận tình cảm. Cái này M thấy không đúng. Ở góc độ của M, khán giả nào yêu thương mình thì M đều trân trọng và xem đó là gia đình tinh thần của M. M không phân chia là khán giả của tệp nào hết á. Đã là yêu thương rồi thì là 1 nhà chứ không có tệp.”

Miu Lê cũng nói rõ lý do muốn được khán giả nhớ đến bằng chính tên thật thay vì danh xưng gắn với một chương trình: “Lý do M muốn mọi người nhớ đến M là Miu Lê là vì quan điểm của M là những hành trình trong tương lai. M mong muốn cũng được mọi người bên cạnh chứ không chỉ riêng ở 1 sản phẩm hay chương trình nào đó nhất thời... Làm gì thì Miu cũng cố gắng hết sức, hết khả năng.”

Hậu chương trình, Miu Lê không muốn được gọi là "Em Xinh" Miu Lê

Nghệ sĩ tham gia các show thực tế luôn phải đối mặt với áp lực chứng minh bản thân sau chương trình. Khi có được lượng khán giả mới từ show, đặc biệt là những chương trình có sức ảnh hưởng lớn đến văn hóa thần tượng như Em Xinh Say Hi, việc duy trì sức hút cá nhân và duy trì tệp fan mới là điều không dễ.

Trong trường hợp của Miu Lê, cô là nghệ sĩ đã có tên tuổi và sự nghiệp riêng trước khi tham gia Em Xinh Say Hi, nên mong muốn được khẳng định lại thương hiệu cá nhân là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách và thời điểm thể hiện, sao cho khán giả của chương trình không cảm thấy bị tổn thương.

Hiện chủ đề "Miu Lê vứt bỏ Em Xinh" vẫn đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội

Hiện chủ đề "Miu Lê vứt bỏ Em Xinh" vẫn đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dư luận chia thành nhiều hướng, người ủng hộ việc nghệ sĩ tự chủ trong hình ảnh, người lại cho rằng phát ngôn của Miu Lê phần nào làm phai đi tinh thần gắn kết mà Em Xinh Say Hi tạo ra. Trong bối cảnh các fandom ngày càng đông và nhạy cảm, chỉ một câu nói cũng đủ tạo nên làn sóng tranh cãi lớn.