Mỹ nhân Trung Quốc được ví như "tiên nữ hạ phàm" là ai?

Đoạn video ghi lại màn hóa thân thành “thiên nữ rải hoa” của Địch Lệ Nhiệt Ba trong chương trình đón Trung thu của Đài truyền hình Hà Nam (Henan TV) mới đây gây “bão mạng” Trung Quốc. Với vẻ đẹp thoát tục cùng phần trình diễn bay bổng, nữ diễn viên sinh năm 1992 được khán giả ca ngợi như “tiên nữ hạ phàm”.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành “thiên nữ rải hoa” trong chương trình của Đài truyền hình Hà Nam.

Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong vở múa Thiên Nữ Rải Hoa, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về vị thần cai quản việc trồng trọt và điều tiết mùa màng. Cô khoác lên mình bộ Hán phục Vân Kiên – trang phục truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Hà Nam.

Theo giới thiệu của ê-kíp sản xuất, bộ trang phục này được chế tác tỉ mỉ bởi các bậc thầy thủ công. Họa tiết mây trên phần vai (gọi là “vân kiên”) tượng trưng cho may mắn và phú quý, còn phần phục sức hình cánh chim trên đầu mang ý nghĩa tự do và tốt lành. Mỗi đường thêu chỉ vàng, bạc đều thể hiện kỹ nghệ tinh xảo, gợi lại nét rực rỡ của văn hóa cung đình xưa.

Với vẻ đẹp thoát tục cùng phần trình diễn bay bổng, nữ diễn viên sinh năm 1992 được khán giả ca ngợi như “tiên nữ hạ phàm”.

Không chỉ dừng ở yếu tố thị giác, Địch Lệ Nhiệt Ba còn chủ động đề nghị tăng thêm phân cảnh bay trên không trung để thể hiện sự mềm mại, linh động của nhân vật. Trong ngày ghi hình, cô gần như liên tục được treo mình bằng dây cáp, giữ thăng bằng giữa không trung để tạo cảm giác “nàng tiên rải hoa từ trời xuống”.

Tiết mục nhanh chóng trở thành tác phẩm được chia sẻ nhiều nhất trong hơn 10 tiết mục của chương trình, thu hút hàng trăm nghìn bình luận trên các nền tảng như Weibo và Douyin.

Theo thống kê của trang 163, gần 47% khán giả trẻ từ 18 đến 24 tuổi theo dõi chương trình là người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhờ đó, các từ khóa như “tranh phi thiên Đôn Hoàng”, “hoa nhung thủ công” và “Vân Kiên Hà Nam” đều lọt top tìm kiếm, với hơn 100 triệu lượt đọc chỉ riêng trên Weibo – cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của tiết mục.

Nhiều khán giả nhận xét phần trình diễn “lãng mạn như ánh trăng”, còn trang phục voan mỏng của Nhiệt Ba khiến cô “tựa tiên nữ hạ phàm”. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng nét đẹp mang hơi hướng Tây Á của nữ diễn viên khiến hình tượng nàng tiên phương Đông phần nào thiếu trọn vẹn.

Phần trình diễn của mỹ nhân Tân Cương hút hơn 100 triệu lượt đọc trên mạng xã hội Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương – vùng đất được mệnh danh là “nơi sinh ra những mỹ nhân đẹp nhất Trung Hoa”. Sở hữu vẻ đẹp lai độc đáo với đôi mắt sâu, sống mũi cao và thần thái cuốn hút, cô được khán giả gọi là “bông hoa tuyết của sa mạc”. Ngay từ nhỏ, Nhiệt Ba đã theo học múa và nhảy, nhờ đó luôn giữ được dáng vóc mềm mại, uyển chuyển cùng phong thái đầy nữ tính.

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2013 với một vai nhỏ trong phim A Na Nhĩ Hán, rồi nhanh chóng tỏa sáng qua loạt tác phẩm ăn khách như Nữ Vệ Sĩ Xinh Đẹp, Trường Ca Hành, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh... Mỗi lần xuất hiện, Nhiệt Ba đều ghi dấu ấn với nhan sắc nổi bật và phong thái vừa kiêu sa vừa hiện đại.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là một trong những minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, đồng thời là đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng quốc tế. Dù đôi lúc gây tranh cãi về năng lực diễn xuất, không thể phủ nhận mỗi lần xuất hiện, cô vẫn khiến công chúng trầm trồ.