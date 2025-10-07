Sau khoảng thời gian nín thở chờ đợi, dân tình đã có thể thưởng thức phiên bản hoàn chỉnh của The Life Of A Showgirl - album phòng thu mới nhất do Taylor Swift “thai nghén”. 1 năm 6 tháng kể từ sản phẩm “ngái ngủ” The Tortured Poets Department , Taylor thay chiếc áo mới, lột xác với tạo hình bạo liệt nhất trong sự nghiệp, đồng thời khơi dậy trí tò mò từ khán giả đại chúng về những gì cô sẽ mang đến qua TS12.

The Life Of A Showgirl đang gây sốt toàn thế giới

Cứ đúng mỗi dịp ra album mới, Swifties sẽ cùng nhau mổ xẻ, bóc tách những thông điệp ngầm, “easter eggs” mà Taylor cài cắm vào từng câu hát. Nổi tiếng với tư duy văn chương được mọi người trêu rằng không khác gì một “đại thi hào”, đây là một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn cho album của Taylor. Không nằm ngoài dự đoán, Actually Romantic gây ra luồng tranh cãi lớn nhất do có một vài chi tiết nghi là đá xoáy Charli XCX.

Mới đây, dân tình phát hiện một chi tiết khá hay được Taylor khéo léo sắp đặt trong quá trình quảng bá TS12. Cụ thể, nhiều nguồn tin đồn đoán rằng, trong buổi tiệc hậu lễ trao giải Grammy 2025, Charli XCX đã có những lời lẽ không hay về Taylor và chính Lorde là người kể lại toàn bộ câu chuyện ấy cho “mẹ Rắn” của mình. Tại bữa tiệc này, Charli từng hút tranh luận khi đưa mì Ý cho bạn bè ăn bằng tay. Video này đã hút tới gần 14 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trái chiều.

Charli từng gây tranh cãi khi bốc mì Ý bằng tay tại tiệc tối hậu Grammy 2025

Tình cờ là, hình ảnh Taylor ngồi trên bàn tiệc bên cạnh là đĩa mì Ý còn dang dở - cứ ngỡ là một chi tiết vô thưởng vô phạt - nhưng lại được cho là ngầm nhắc đến Charli. Sự trùng hợp ấy càng khiến giả thuyết thêm phần đáng ngờ: phải chăng Taylor đã khéo léo biến “một câu chuyện hậu trường” thành chất liệu nghệ thuật cho sản phẩm âm nhạc của mình. Theo dòng suy luận đó, Actually Romantic ra đời sau đêm Grammy 2025.

Đĩa mì Ý không phải tự nhiên được xuất hiện bên cạnh Taylor trong bức ảnh quảng bá TS12

Theo người hâm mộ, phần lời bài hát Actually Romantic chứa nhiều chi tiết mỉa mai rõ ràng hướng về Charli. Trong một câu hát, Taylor viết: “Nghe nói cưng gọi chị là ‘con búp bê nhàm chán’, ừm có chất cấm vô cưng can đảm quá" - ám chỉ lối sống tiệc tùng và những ẩn dụ về chất kích thích xuyên suốt album Brat của Charli. Câu hát này không chỉ thể hiện thái độ mỉa mai mà còn gợi nhắc đến cách Charli từng dùng hình ảnh “búp bê” để so sánh mình với những nữ ca sĩ nhạc pop chính thống khác.

Taylor mỉa mai thói quen sử dụng chất cấm vô tội vạ của Charli

Ở một đoạn khác, Taylor lại được cho là đang trực tiếp nhắc đến mối liên hệ phức tạp giữa cả hai thông qua câu hát: “Đập tay người yêu cũ chị, rằng cưng mừng vì ảnh ghost chị” được cho là ẩn ý về Matty Healy, bạn trai cũ của Taylor và đồng thời là thành viên cùng ban nhạc với George Daniel, chồng hiện tại của Charli . Sự trùng hợp này khiến người nghe tin rằng Taylor đang ngầm nhắc đến việc Charli từng cảm thấy bất an khi phải đối diện “cô gái kia” trong bài Sympathy Is A Knife năm 2024.

Ca khúc Sympathy Is a Knife mở đầu bằng lời tự sự: “Cô gái đó chạm vào nỗi bất an của tôi / Không biết điều đó là thật hay tôi đang rối trí. Tôi chẳng muốn thấy cô ta ở hậu trường buổi diễn của bạn trai / Tay bắt chéo sau lưng / Tôi mong họ chia tay thật nhanh chóng”.

Taylor và Matt từng có khoảng thời gian hẹn hò

Matt và Charli có mối quan hệ thân thiết

Nhìn lại, căng thẳng giữa hai nữ nghệ sĩ vốn đã manh nha từ trước. Charli, từng là khách mời mở màn cho tour diễn Reputation của Taylor Swift cùng Camila Cabello. Dù cả hai vẫn từng dành cho nhau những lời khen trong phỏng vấn, nhưng giới fan luôn nghi ngờ rằng dưới bề mặt thân thiện đó là một cuộc “chiến tranh lạnh” giữa hai biểu tượng nhạc pop.

Tất nhiên, cả Taylor lẫn Charli đều chưa từng xác nhận mâu thuẫn này, song các tín hiệu ẩn dụ và những điểm trùng hợp khiến công chúng không khỏi suy đoán. Câu chuyện giữa 2 nghệ sĩ đang là drama hot nhất của nền nhạc pop US-UK. Không biết đúng hay sai, thực hư như nào nhưng có vẻ Taylor đã thành công lôi kéo sự quan tâm của đông đảo netizen cuốn vào “thuyết âm mưu mì Ý” này, tăng độ thảo luận cho cô và album lên mức cao đỉnh nóc.